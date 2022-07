En un acto informal, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, aceptó volver a competir por la Alcaldía de Quito en las seccionales de 2023. En septiembre de 2021, Yunda fue removido del cargo por el Concejo Metropolitano de la capital.

"Después de un partido de ecuavoley y frente al pedido del pueblo, decidí aceptar ser candidato a la Alcaldía de mi ciudad, Quito", publicó Yunda en su cuenta de Twitter donde también colgó un video de él junto a un grupo de personas de los barrios La Gasca y Las Casas de Quito.

Acogiendo la invitación de los barrios de La Gasca y las Casas, después de un partido de Ecuavoley y frente al pedido del pueblo, decidí aceptar ser candidato a la Alcaldía de mi ciudad, Quito. pic.twitter.com/v8X0uDmlwB — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) July 24, 2022

En su intervención, Yunda inició destacando que no hay "como hacer obra o repavimentar sin que salgan esos reportajes de presunta corrupción. Hasta ahora me han encontrado ni un solo sobreprecio". Además, al grupo de personas que lo acompañaban les dijo "si no me van a dejar solo para generar inversión publica y generar empleo en la ciudad de Quito, acepto esa decisión del pueblo (de ser candidato a la Alcaldía).

A la par que Yunda muestra su deseo por liderar el Cabildo quiteño, él se defiende ante la justicia por el caso de posible peculado por la compra de pruebas para detección de la COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia en el país.

El 29 de septiembre de 2021, Jorge Yunda fue oficialmente removido de su cargo luego que la Corte Constitucional resolvió una acción de protección presentada por Santiago Guarderas, actual alcalde de la capital. Esto luego que Yunda intentó mantenerse en el cargo a través de una acción de protección.