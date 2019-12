Jimmy Jairala: “Si decido volver a la política, lo sabrán”

Unas fotos del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en un evento simbólico de inauguración de una obra levantó algunos comentarios en redes sociales. El exfuncionario conversó con EXPRESO sobre el tema.

- Puede empezar comentándome el contexto de ese evento. ¿Lo convocó usted o alguna otra persona? ¿Y de qué obra era?

- Fui invitado por el Comité Pro Construción de la vía Simón Bolívar - Pueblo Nuevo, con quienes planificamos la obra financiada y construida en mi administración. También fue invitado el exalcalde Johnny Firmat. La ‘inauguración’ fue simplemente un acto simbólico pedido por ciudadanos agradecidos. Estoy dedicado a la comunicación. No fui a hacer política.

- ¿Pero no cree que podría interpretarse como un acto político tomando en cuenta que estamos entrando a un año preelectoral y entiendo usted sigue formando parte de una organización política?

- He encargado hace meses la presidencia de Centro Democrático. Estoy dirigiendo Teleradio y en eso ocupo mi tiempo.

- ¿Es la primera vez que lo invitan a este tipo de eventos simbólicos o han habido otros eventos de este tipo?

- Primera vez. Después del acto nos servimos un arroz con pollo en salsa de maní y eso fue todo... Por gusto se inquietan.

Ley de elecciones: la Asamblea equilibró el tablero de la democracia Leer más

- Usted como periodista entenderá que si ve en un evento como este a una persona que acaba de salir de la actividad pública y que forma parte de una organización política, pese a que esté fuera de la actividad política, dará mucho qué pensar más aún estando a puertas de un proceso electoral. No puedo evitar preguntarle si tiene alguna aspiración política para el 2021...

- No discuto que la gente piense eso, pero no fue un acto político. No había banderas de Centro Democrático. Tampoco del partido del exalcalde. No hubo nada más que una muestra de generoso reconocimiento de los simoneños. Sí, mi aspiración por ahora es seguir en este medio de comunicación en el 2021.

- Reconoce que este tipo de eventos dan mucho de qué hablar y más en una época preelectoral. ¿No cree que fue algo inoportuno asistir a esta invitación tomando en cuenta que usted dice que no tiene por el momento aspiraciones electorales y podría confundirse?

- ¿Inoportuno acudir a una invitación de una comunidad agradecida? De ninguna manera.

- ¿No cree que ese gesto así sea simbólico como cortar la cinta de una obra le corresponde a una autoridad en funciones y no a una que ya no está en funciones?

- Los actos simbólicos son eso: simbólicos... Salvo que estén prohibidos. Me parece que los interesados en hacer olas se ahogan en un vaso de agua.

Reacción

Recordar los viejos tiempos. Unas imágenes que circularon en redes sociales muestran al exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, en un acto simbólico de inauguración de una obra que inició durante su gestión, pero por el cambio de mando no pudo inaugurar. Las imágenes generaron comentarios. El exfuncionario y ahora director de una radio conversó con EXPRESO para esclarecer las dudas, también sobre su futuro político.