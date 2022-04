El jefe del bloque de Pachakutik en la Asamblea Nacional, Rafael Lucero, confirmó este 22 de abril de 2022 que se reunió con el expresidente Rafael Correa en México, hace aproximadamente tres semanas.

También, confirmó que la mayor aspiración del correísmo sigue siendo la creación de una comisión de la verdad que trate los casos de sus militantes procesados por corrupción, como condición para respaldar con sus votos a quien quiera que vaya como presidente de la Asamblea, en lugar de Guadalupe Llori.

Visiblemente tenso por la pregunta sobre este encuentro, Lucero aseguro que le contestó al exmandatario que en el tema de la comisión de la verdad hay líneas rojas.

Pachakutik analiza si mantiene o retira el respaldo a Guadalupe Llori Leer más

"Si esa comisión es solamente para defender a los perseguidos de los correístas, no hace falta que se cree. Pero si es para combatir la corrupción en general es necesario meditar y pensarlo", dijo.

El diálogo entre los ‘Rafaeles’ se habría extendido por 30 minutos. Lucero aseguró que fue a título personal porque lo invitaron como asambleísta y no como jefe de la bancada de Pachakutik.

"Me invitaron a dialogar y lo voy a hacer con el que me invite. Si mañana me invita de nuevo Guillermo Lasso voy a sentarme a conversar de nuevo", aseguro y agregó que ha hablado varias veces con Jaime Nebot, entre otros dirigentes políticos.

Dijo que no fue a la invitación que hizo el jueves el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, porque esa fue hecha como jefe de bancada y Pachakutik resolvió que no asista "y bien que no fui, porque fue para pasar tiempo. Se dedicaron a descreditar a la presidenta de la Asamblea", señaló.

La revelación se produjo en el marco de una reunión de Pachakutik en Quito en la que precisamente se discute si mantener o no el apoyo a Llori. La cita que comenzó en la mañana aún no concluía pasadas las 18:30 de este 22 de abril.

Ahí, el asambleísta Salvador Quishpe calificó como un error que Lucero hay viajado a México para hablar con Correa y dijo que ya hay “reclamos” por ese encuentro.