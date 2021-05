Jaime Nebot: "El que diga una cosa y haga otra es un farsante que no merece la confianza del pueblo ecuatoriano"

Salen más detalles del fallido acuerdo entre el movimiento CREO, el Partido Social Cristiano y la alianza Unión por la Esperanza que se rompió e impidió que sea elegido Henry Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional. En entrevista con el medio digital La Posta, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reconfirmó lo que ayer, en entrevista con otro medio, dijo el expresidente Rafael Correa: hubo una conversación directa entre los tres líderes de las organizaciones, Correa, Nebot y el presidente electo Guillermo Lasso.

En esta cita telemática, los tres trazaron las líneas del acuerdo que, según dijo Nebot, citando a Correa, este no incluía ni indultos, ni liberación de personas detenidas. Lo que sí puso sobre la mesa el expresidente fue la creación de una comisión de la verdad. El exalcalde reconoció que ante este pedido Lasso dijo que no iba a acceder. "El señor Correa mencionó lo de la comisión de la verdad y creo que es una confusión que nace por el título. Por eso es que le dice (Correa a Lasso) cómo usted prometió esa comisión de la verdad que venga a ver quién se robó la plata (lo que Lasso prometió fue la creación de una comisión con asesoría de la ONU para la recuperación del dinero robado). Lasso, debe decir la verdad, le dice: 'expresidente Correa eso no es posible'. Correa pidió esa comisión bajo este sentido. No pidió revisión de procesos judiciales, ni la excarcelación de presos".

El que diga una cosa y haga otra es un farsante que no merece la confianza del pueblo ecuatoriano. En mi vida tengo defectos, pero no miento. Guardo mi palabra. Soy claro con la gente. Por eso muchos me odian y bastantes me quieren. Ese tipo de políticos abundan. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué guardaron silencio? Nebot responde que tenían listo un comunicado para hacer público el acuerdo, pero este se demoró. Lasso habría pedido que se saque una parte en la que se comprometía a cumplir con el pago oportuno a universidades y gobiernos locales, según dijo Nebot, porque el equipo económico de Lasso le dijo que la situación de la caja no es buena. Que lo iba a cumplir, pero que no se lo incluya en el documento, reconoció el exalcalde. "Ellos (CREO) detuvieron la salida del acuerdo para que la confusión sea mayor porque ya tenían planificado lo que querían hacer".

En esa misma cita, el expresidente reconoció a sus participantes entre los que estuvieron a parte de los tres menciones, el legislador Henry Kronfle; el asambleísta Pabel Muñoz y Camilo Samán, como representantes de Correa; y César Monge, asambleísta y presidente nacional de CREO, que Pachakutik ofrecieron tumbar en un año a Lasso a cambio de los votos para que ellos se alcen con la Presidencia de la Asamblea y Correa habría respondido: "Por ese camino no regreso".

Hasta ahí todo bien. El acuerdo marchaba. Habían acordado un mecanismo de selección de candidatos. El PSC presentó una terna integrada por Henry Kronfle, César Rohon y Carlos Falquez para la presidencia de la Asamblea. Mientras que UNES presentó a Pierina Correa y Paola Cabezas para la primera vicepresidencia. Y CREO y sus aliados presentaron a Fernando Villavicencio y Virgilio Saquicela para al segunda vicepresidencia. Nebot recalca que con el voto de CREO fue escogido Kronfle con el candidato y con conocimiento de Monge y del presidente electo Lasso.

Por eso cuando mi hermano José Nebot, que a veces parece más consuegro de él (de Lasso) que hermano mío, dijo que esto era un traspié. La diferencia entre tener palabra y no tenerla es un abismo. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

Lo que pasó el 14 de mayo pasado, día de la elección de autoridades, fue sorpresa incluso para los miembros de la alianza. A las 07:43, según Nebot, recibe una llamada de Lasso. No alcanza a responder y lo llama cinco minutos después. No le responde. Logran hablar cerca de las 10:00 cuando faltaban pocos minutos para la instalación de la sesión inaugural de la Asamblea. Lasso, según Nebot le dijo esto: "Jaime tengo problemas graves con el bloque y la prensa. Lo de Henry (Kronfle) lo cumplo, el resto no lo pueblo cumplir". En este momento Nebot llama a Pabel Muñoz para darle la novedad. El exalcalde se compromete a lo acordado, pero la sorpresa vino luego cuando el bloque de CREO se abstiene ante la candidatura de Kronfle. "La sorpresa es que tampoco cumplió con nosotros y nos enteramos en el momento de la votación. CREO se abstiene. Ni la cortesía (de avisar)".

Este Diario solicitó una reacción al equipo de Comunicación del presidente Lasso a lo que respondieron que no hablará sobre el tema y no tiene nada que decir al respecto. No obstante, este contenido fue publicado en su cuenta de TikTok.

Nebot dijo que no volverá a conversar con Lasso, pero que eso no quiere decir que no votaran a favor de las propuestas presidenciales que beneficien a los ciudadanos.