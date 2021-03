Jacobo García: “Algunos respaldos electorales crean un imaginario”

¿Apoyos? El candidato Guillermo Lasso es el que, hasta el momento, más respaldos de expresidenciables ha sumado. A decir del analista político Jacobo García, el simbolismo de estas posturas es fuerte. No así la de otros actores que ayudan a crear un imaginario.

Pedro José Freile: "Mi apoyo a Guillermo Lasso es a cambio de nada" Leer más

- ¿El debate ayudó a que los votantes se decidan?

- Nunca diré que un debate no mueve nada. Lo que moverá el debate no será inmediato. En el debate no es siempre importante el durante sino el después. Lo que se construye en la conversación del después. Hay que evaluar lo que va pasando. Ver cómo se van configurando los términos del debate, los temas que se meten y cuáles tienen interés. Ahí está la clave.

- El impacto de frases como ‘Andrés, no mientas otra vez’ o ‘Lasso salado’, ¿puede ser una forma de medirlo?

- No necesariamente. Son varias cosas las que hay que medir. Hay que medir la conversación social, lo que la gente o le llega del debate o habla sobre eso y que trasciende al ciudadano común. Puede que una etiqueta se extienda, pero no genera un imaginario negativo en el voto a un candidato. Puede que se instale una etiqueta que lo sigue alimentando y genere un efecto.

- Algunos hechos de los últimos días que pueden atribuirse o no al debate. Xavier Hervas apoya Lasso. ¿Previsible?

- Estamos entrando ahora en una etapa de todo este apoyo que te viene de voceros, aliados, partidos y líderes. No es solo Hervas. Ahora vemos a Pedro Freile. Apareció un videito de un grupo muy cercano a Lasso de este círculo rojo de analistas y gente de Guayaquil. El efecto: en Ecuador nada es mecánico o automático. Hay que diferenciar que esos supuestos apoyos vienen de círculos lejanos a la ciudadanía o que no mueven nada. Pero otra cosa es lo que diga Hervas y Freile. Que te da la imagen de cambio... El efecto, te lo pondría, es ese imaginario que la cifra concreta que lo que vaya a mover Hervas.

- ¿Un imaginario que necesariamente se traducirá en votos el día de las elecciones o no?

- Es pronto para decirlo, pero sí habrá un efecto. Hay que diferenciar. Con todo respeto, que salga Silvia Buendía a decir que apoya a Lasso es una cosa, pero que salga Pedro Freile y Xavier Hervas, el simbolismo es fuerte.

- Pachakutik se va por el voto. ¿Rechazo o resentimiento?

- Si todo lo que hablamos es complejo, eso es otra dosis de complejidad. El voto de Yaku se irá por varios frentes. Una parte se irá a Arauz... Hay otro lado, por eso no es causal que Lasso esté con Mariano Curicama. A esa otra parte le da igual lo que diga Pachakutik.