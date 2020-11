“Esta es una inversión ante lo que pueda pasar en nuestros mares”

En diálogo con EXPRESO, Darwin Jarrín, comandante general de la Armada, expone sobre las implicaciones de las maniobras UNITAS y el nuevo enfoque de estas prácticas militares sobre la preparación ecuatoriana para combatir amenazas como el narcotráfico y las necesidades de la Marina ante los actuales desafíos.

¿En qué radica la importancia de estos ejercicios militares?

La real importancia de estas prácticas es lo que nosotros llamamos la interoperabilidad. Básicamente el enfoque de estas maniobras ha tenido tres ejes: el control de las actividades ilícitas en el mar, que están ligadas al narcotráfico; el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada; y la ayuda humanitaria.

Sobre ese nuevo enfoque, Jarrín recuerda que en 2016, con el terremoto que sacudió a Manabí y Esmeraldas, se evidenció la cooperación de las marinas de la región, con la llegada de ayuda humanitaria en buques de Colombia, Perú y Costa Rica.

Surgieron voces cuestionando la realización de estas maniobras en tiempos críticos para el país...

Estamos participando en UNITAS tras reinsertarnos en 2018. Nos tocó después de 17 años ser el país anfitrión, por las razones que sean. Nosotros no somos deliberantes. Solo nos impuso el poder político una línea de conducta y esa la seguimos. No actuamos independientemente, como algunas personas lo han dicho. El gasto que se genera no es excesivamente grande, pero el beneficio es absolutamente importante. Esto es una inversión para lo que pueda suceder en nuestros mares.

¿Cuánto le costó al Ecuador la organización de los ejercicios de este año?

Los norteamericanos cubrieron lo que nosotros debíamos haber pagado. Hicimos ciertas adecuaciones, mejoras que se hacen para los buques. Por ejemplo, un carenamiento de una corbeta se lo hace porque ya está en tiempos de hacerlo, pero es para tres años, no para los 6 días de la operación.

De cuánto fue la inversión de Estados Unidos?

$ 400.000 en costos de combustibles, de insumos que se utilizaron. Pero ellos además corren con toda la logística de los grupos planificadores, pagan los pasajes, el hotel, la alimentación de todos los 9 países que estuvieron aquí.

¿Ecuador ha mejorado los procesos de lucha contra el narcotráfico y otros actos ilícitos en el mar?

Por supuesto, y prueba de ello son las repercusiones políticas y económicas que tiene la lucha contra el narcotráfico, en el que las FF. AA. y la Policía Nacional estamos permanentemente empeñados. En todas las capturas que se han hecho en los últimos meses, Ud. se va a dar cuenta de la efectividad que comienza a dar este trabajo integrado con Perú, Colombia, EE. UU., México. En el control de la flota china, ahora el monitoreo permanente lo hace solo la Armada, pero en 2017-2018 necesitábamos la cooperación de Perú, EE. UU.

Las aspiraciones de la Marina son grandes, pero es evidente que faltan medios en la fuerza naval...

Estamos absolutamente conscientes de la situación económica del mundo, del país. Nosotros hemos recurrido a la colaboración internacional. En estos dos últimos años, que han sido de mi gestión, se ha obtenido la donación de 5 lanchas guardacostas costeras de China. Estamos embarcando hoy (12 de noviembre) dos patrulleras oceánicas donadas por Corea del Sur.

¿Y qué requiere en estos momentos la Armada?

Necesitamos reemplazar nuestras fragatas, migrar a unidades que permitan alcanzar grandes distancias donde se ubica especialmente la flota extranjera y por donde circula el narcotráfico. Tenemos 1’300.000 km cuadrados de mar jurisdiccional y para cubrir toda esa extensión necesitamos buques y aeronaves oceánicas.

¿Cuánto demanda en costos esa necesidad?

Somos consecuentes con la situación del país, y nunca hemos pensado siquiera en adquisiciones de unidades nuevas. Siempre nos referimos a reemplazarlas por otras unidades que países del primer mundo van sacando de servicio.

EL CONTEXTO

Ecuador asumió la responsabilidad de organizar en su territorio marítimo las maniobras militares UNITAS 2020, después de 17 años desde la última vez que lo hizo. Unos mil efectivos de nueve países participaron en los ejercicios que se desarrollaron desde el 3 hasta el 11 de noviembre en las costas de Manabí.