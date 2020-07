Intuición o ‘filtración’ sobre un tema aún irresoluto en el CNE

Aparecieron los dotes de clarividencia. El expresidente Rafael Correa dio ayer como un hecho que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió la eliminación del Registro de Organizaciones Políticas de Compromiso Social, partido que acoge a su militancia desde las pasadas elecciones.

El exmandatario, refugiado en Bélgica, escribió muy temprano, a las 05:44 de Ecuador, que el CNE “cedió” a las presiones del contralor Pablo Celi, la ministra María Paula Romo y el Gobierno para dejarlos fuera de la contienda electoral.

Pero la noticia fue “sorpresa” incluso para los militantes del correísmo en el país. EXPRESO consultó al CNE sobre qué decisión ha tomado al respecto, luego de que la Contraloría emitió un informe en el que insiste en la eliminación de Compromiso Social, además de Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo.

No he sido notificada al respecto, pero si es así se estaría violentando el debido proceso. Pero evidentemente hay un interés de proscribir a la primera fuerza política del país Vanessa Freire,

​Compromiso Social

La respuesta fue que el pleno no conocía aún los informes sobre este tema y que, por lo tanto, la presidenta Diana Atamaint no se pronunciará sobre algo que aún no se ha tratado y no hay fecha de tratamiento. Tampoco hubo respuesta de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera, quienes votaron a favor de mantener a estos cuatro grupos políticos en el registro.

Eso fue confirmado por los consejeros de la minoría en el CNE: el vicepresidente Enrique Pita y Luis Verdesoto, que le dijeron a este Diario que no hay ninguna resolución. Verdesoto considera además que quienes tienen que resolver este tema son los que en su momento votaron a favor de la no eliminación de los cuatro movimientos.

“No deja de llamar la atención que se hable de una resolución cuando ni siquiera existe algo oficial y no la conocemos. Parecería ser que se mantienen líneas de comunicación directas y el señor Correa aprovechó para llamarles la atención”, señaló Verdesoto.

Vanessa Freire, quien es la representante legal de Compromiso Social, le confirmó a este Diario que no ha sido notificada sobre una resolución en este sentido. Tampoco algún funcionario del CNE le adelantó esta posibilidad.

Las decisiones las deben tomar los consejeros y no funcionarios del nivel que sean. Por eso, no puedo asegurar que alguien haya proporcionado información sobre este tema Enrique Pita,

​vicepresidente del CNE

¿Cómo Correa obtuvo la información de que serán eliminados? Para Freire, no es necesario que alguien más les haya alertado. Dice que es suficiente con ver las acciones que, considera, se vienen orquestando para dejarlos fuera de las elecciones generales de 2021.

Tras el anuncio que no se confirmó hasta el cierre de esa edición, los medios afines al correísmo se hicieron eco de la noticia y el propio Correa se encargó de difundirla en sus redes.