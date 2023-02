Bolívar Yance, de 70 años, ejerce por cuarta vez su derecho al voto desde la comodidad de su vivienda, ubicada en Sauces 4, en el norte de la ciudad. Él, es uno de los 711 personas con discapacidad física que, después de inscribirse en este servicio del Consejo Nacional Electoral por tener igual o más del 75% de discapacidad, elegirán con su decisión a las dignidades seccionales y responderán las ocho preguntas de la Consulta Popular.

Para Bolívar, quien nació en la provincia de Los Ríos, dice que su voto es importante "porque hay que hacerse responsables de las autoridades que se elijan para administrar el país. Porque hay que votar por políticos que no se lucren; que no roben. No me importa que no sea obligación para mi, un voto hace la diferencia".

Asimismo, Jorge León Hernández, de 78 años, quien sufragó desde su vivienda ubicada en la ciudadela Alborada, primera etapa, por su candidato favorito. Señaló que pese a tener el 87% de discapacidad física, decidió sufragar porque considera que, pese a no cambiar el rumbo del país con su decisión, es su granito de arena para promover ese cambio".

El voto en casa se cumple hoy 3 de febrero de 2023, en el segundo día de la jornada electoral que inició ayer con el voto de las personas privadas de la libertad. Estas actas, según el CNE, no serán escrutadas hasta el domingo 5 de febrero, día en el que los ciudadanos tendrán que acudir de manera obligatoria a las urnas, a nivel nacional.

Se tiene previsto que, pese a que este segundo día de la jornada electoral tenga como horario cierre las 17:00, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto regresen a la Delegación Provincial del Guayas al medio día, después de cumplir las 13 rutas establecidas en Guayas.