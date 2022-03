“No. Aún no hay medicinas”, asegura Martha Vera, presidenta de la Fundación para la Miastenia Gravis, sobre la situación de los pacientes que se atienden en las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Lo corrobora Margarita Vásquez, titular de la Fundación de apoyo a enfermos con trastornos hipofisiarios o Acromegalia.

Tampoco saben si hay algún proceso de compra en marcha, pues no han tenido más noticias oficiales desde que el presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda, anunció el 17 de diciembre pasado una compra masiva y conjunta de medicinas con el Ministerio de Salud. Pero al final, eso no ocurrió y solo la Cartera de Estado hizo una adquisición parcial de fármacos.

Salud además se alista a implementar desde este mes un proceso de externalización del servicio de farmacia, para que sean las boticas privadas las que entreguen a los pacientes los medicamentos que les recetan y solucionar así las quejas por el desabastecimiento.

Pero, pese a que este proceso se anuncia desde el año pasado, el IESS tampoco ha informado si se sumará. Este Diario solicitó desde inicios de semana una entrevista con un directivo del IESS para conocer sobre el tema, pero la Dirección de Comunicación indicó que eso no era posible “porque el vocero está fuera de la ciudad”.

Cadenas de farmacias y laboratorios proveedores de medicamentos que se aprestan a participar en el sistema de externalización dijeron a este Diario que no han recibido en estos días un acercamiento del IESS para adquirir medicinas. La excepción es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Hemos recibido la alerta de que hay laboratorios que no funcionan y que no están realizando cirugías porque no hay ni el hilo para suturar.

Freddy Viejó, Defensoría del Pueblo