De Ibarra a Qatar: Franz del Castillo y un arte que conquista al mundo

Franz del Castillo ha hecho obras de arte con gelatina, con sangre y con oro. Ha retratado a indígenas del Valle del Chota, en el norte del Ecuador, y a leyendas de la música como Paul McCartney y del fútbol como Andrés Iniesta.

Sus cuadros han guindado en paredes de prestigiosas galerías de Europa y Estados Unidos y, desde 2017, es para los Récords Guinness el dibujante más veloz de la Tierra: pintó a 163 personas en una hora en Ibarra: 20,3 segundos por cada rostro.

Sin embargo, y pese a todo lo que ha logrado a sus 32 años, las últimas cuatro semanas que ha pasado en Qatar, en pleno Mundial, han sido de las más intensas de su vida.

Fue por primera vez a un estadio para el debut de la Tri, dibujó en 13 minutos un retrato de Diego Maradona que fue subastado en vivo en un programa de televisión de la FIFA y se convirtió en el primer artista latinoamericano en exponer en el FBQ, el museo de Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, un multimillonario pariente lejano de la familia real qatarí.

Franz junto a la leyenda de la música británica, Paul McCartney, a quien retrató. Cortesía Franz del Castillo

Franz atiende esta entrevista por Zoom desde el hotel de Doha en el que se está hospedando. Es la una de la mañana en el mundo árabe, pero parece que acabara de despertarse. Tiene el cabello engominado, una camiseta blanca, un blazer negro y puso de fondo una de sus obras.

Antes de contarme sobre su vida, me explicó por qué está en Qatar. “Estoy cumpliendo una gira, se llama ‘Franz en Qatar’. Es un proyecto de la fundación mía y estoy realizando actividades pictóricas, artísticas y varias exhibiciones en diciembre y en enero próximo en este país”, explica Del Castillo con voz serena y pausada. En total, la galería exhibe 150 obras ecuatorianas que no están a la venta.

Su historia con el arte empezó cuando tenía cuatro años. Él es de Ibarra, de una familia con tradición musical. A su mamá la llamaron Cecilia en honor a la patrona de la música, sus tíos eran cantantes y su padre un coleccionista de arte. Su destino era claro: ser artista.

De niño alternaba colores con notas musicales hasta que, a los 10 años, sus papás vendieron el piano de la casa para pagar deudas. Quedó a la deriva, pero encontró dos refugios: la obra del pintor Oswaldo Guayasamín, a quien empezó a imitar, y Xuztin, un cachorro que su padre le regaló para que se olvidara del piano.

El perro se convirtió en su hermano y en fuente de inspiración y amor. Lo tuvo a su lado hasta los 24 años, pero le diagnosticaron cáncer. En junio de 2014, en el Mundial de Fútbol de Brasil, Franz tenía una cita para dibujar al Rey Pelé, pero tuvo que cancelarla para enterrar a su mascota.

“Yo sentía que Xuztin era muy cercano a mí, mi infancia a los 10 años era complicada, había problemas entre mis padres y sentía que lo más cercano, la esencia de un hogar, era tener una mascota. Y algo característico de mis trazos es que han sido manchas circulares e informales, porque mis primeros bocetos eran tratando de graficar el cabello de mi perro”, relata.

Pero la pérdida de ese hermano no ha sido el único golpe para Franz. Hace seis años le diagnosticaron una depresión crónica y clínica debido a la separación de su primera esposa. Dejó de pintar por 24 meses, incumplió compromisos en Nueva York, Chicago y Houston, y tuvo que recurrir a ayuda psicológica.

No obstante, el amor volvió a encauzarlo. Conoció a una mujer: fotógrafa, apasionada, sensible, y nada volvió a ser igual. “Toda la grafía y la cromática de mis obras, soy sincero, se las debo a mi pareja actual, que me ayudó a salir de mi depresión”, reconoce.

Franz junto a su perro Xuztin, quien fue parte de su inspiración como artista. Cortesía Franz del Castillo

Desde entonces no ha dejado de recorrer el mundo; ha subastado decenas, quizá cientos, de sus creaciones; se ha codeado con multimillonarios de la revista Forbes y con artistas de Hollywood; tuvo una hija que es hoy su motor y adoptó a una perrita. ¿Qué se viene para usted?, le pregunto. “Seguir conquistando el mundo con el arte”, responde.

Ha perfeccionado una técnica denominada realismo espontáneo, que mezcla colores y manchas al azar para proporcionar velocidad y colorismo a sus obras, y entre sus proyectos cercanos está abrir numerosas sedes de Franz del Castillo Fundación por todo el mundo, como hará el otro año en Qatar.

Está convencido de que su misión es ofrecer las mismas oportunidades que recibió a pintores latinoamericanos que no han tenido la fortuna de exhibir su trabajo. Por eso, además de la fundación que promueve a artistas anónimos, tiene un colegio y un museo en Ibarra.

Sin embargo, sus planes más cercanos incluyen un ambicioso proyecto que en Ecuador fue considerado como inviable. “Estamos trabajando en una generación de videojuegos con obras de arte. Ahora la gente que vea mis obras no necesitará escanear un código QR, solo apuntando con la cámara de su celular a mi cuadro podrán ingresar al link de un juego de mi obra. Estamos buscando que mis pinturas sean inserciones para el mundo del metaverso. En Ecuador me decían loco. Acá hemos encontrado inversión y público que está entendiendo que el arte es una manera bien grande para cambiar el mundo”.

Franz del Castillo junto al Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Cortesía Franz del Castillo

La conversación está llegando a su fin. Me cuenta que ya se va a dormir porque al otro día tiene un compromiso. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, número 1.445 en la lista Forbes de las personas más ricas del planeta, decidió abrir al público de Doha su colección de 800 autos históricos y de lujo. Franz pintó el vehículo favorito del jeque, un Mercedes Benz que apareció en una de las películas de James Bond, y uno de sus retratos fue la apertura de la exhibición.

El dinero de las ventas de sus obras es el músculo que sostiene su fundación, colegio y museo. En abril estará en Tokio (Japón) para una invitación que recibió y, por lo pronto, sigue en Doha, donde los interesados en sus cuadros le piden que pinte sobre láminas de oro.

“Todos estos cuadros que ves aquí (dice mientras los señala) fueron trabajados sobre 10 bastidores de 2 metros por 1,30 y fueron cubiertos con oro vaponeado de Venecia, que son las mismas hojas de oro que se usan para las iglesias de Ecuador. Esta es una técnica que desarrollo desde 2013, cuando empecé a usarla con indígenas. Esto ha llamado mucho la atención en Qatar y hemos adquirido más láminas de oro para otras obras”, concluye.