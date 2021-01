Hervas: “Nuestra propuesta es llevar a cero todos los aranceles”

Inició oficialmente la campaña electoral para los comicios del próximo 7 de febrero. El empresario Xavier Hervas corre por la Presidencia por primera vez y asegura estar convencido de que llegará a Carondelet en este año. Conversa con EXPRESO sobre sus planes de gobierno.

- ¿Cómo se diferencia la Izquierda Democrática, con usted liderando la candidatura, de la izquierda asociada tradicionalmente al socialismo del siglo XXI?

- Nosotros no somos esa izquierda radical, populista, ni anárquica. Somos un pensamiento de centro izquierda, que lo que significa es justicia social con libertad. Libertad de movimiento, de desarrollo de capital privado como principal motor de la economía. Libertad para que los ciudadanos podamos definir nuestros destinos, pero dentro de un entorno de un gobierno responsable que entienda los problemas sociales.

- ¿Es sostenible el gasto público que tiene el Estado actual?

- Tenemos que comenzar a administrar el Estado en escasez. Eso es algo que hacemos los que vivimos del emprendimiento y que hacemos industria y es lo que necesita Ecuador. Pero tampoco es aceptable el discurso de muchos políticos que dicen que estamos endeudados, que no hay dinero, que no se puede hacer nada. El presupuesto del Estado bordea los 30 mil millones de dólares, nos hemos quedado con un presupuesto mal administrado, con muchas urgencias, pero ante eso hay que gobernar con prioridades como la salud y la educación.

- Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Es sostenible? ¿Hay que hacer ajustes? ¿Hay que gastar más para conseguir el Estado de bienestar?

- Lo que no podemos es ir por la vía irresponsable de reducir el Estado con más desempleo. El Gobierno actual ha despedido a muchísimo funcionario. Aquí tenemos que cuidar el empleo. No podemos más con ese discurso de que el problema del presupuesto es por los funcionarios públicos. Eso nos ha dividido. El problema es la administración del presupuesto del Estado.

- Y en ese objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿en su planteamiento de gobierno hay cabida a algún tipo de variación de los impuestos? ¿Van a subir algún impuesto, a bajarlo? ¿Cual sería?

- De ninguna manera aumentaremos ningún impuesto. Más impuestos, más pobreza. No podemos meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos para administrar un Estado que está manchado por la corrupción. Lo que tenemos que hacer más bien es generar incentivos tributarios. Por ejemplo, en términos arancelarios nuestra propuesta es eliminar, llevar a cero todos los aranceles y los bienes de capital. Se habla de que los bienes de capital tienen arancel cero, pero no es la realidad. Otra propuesta es que en menos de tres meses de gobierno llegaré a un acuerdo con los actores económicos, productivos y comerciales. Y una vez llegado a ese acuerdo no habrá ninguna sola reforma tributaria en el resto de los cuatro años. Nuestro aparato productivo necesita es estabilidad y con reglas claras, despegar.

- Siempre se ha hablado de la estabilidad o la seguridad jurídica para atraer capitales, pero también de que el impuesto a la salida de divisas es un freno u obstaculiza inicialmente la llegada de capitales. ¿Qué piensa usted de este impuesto?

- Ahí mi propuesta es dejar el gobierno con el impuesto de salida de divisas en cero. Es un limitante importante al ingreso de capitales no solo extranjeros, sino también de capitales ecuatorianos que están afuera. Un candidato a la Presidencia en demagogia sugiere que puede obligar, eso es irreal. No puede obligar al ciudadano a que traiga sus capitales. Lo que sí puede es motivarlo en función de estabilidad legal, tributaria y un marco jurídico. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno.

- Si plantea quitar el impuesto a la salida de divisas, significa renunciar a unos 1.000 millones anuales. Y además plantea que no se subirían otros impuestos. ¿De dónde va a sacar más recursos para completar lo que falta?

- Por eso no lo podemos eliminar inmediatamente, porque tenemos un presupuesto desfinanciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reactivar el aparato productivo. Y ahí está nuestra propuesta del fondo para el arranque productivo: la captación de recursos a través de multilaterales, pero que eso vaya exclusivamente al aparato productivo y no al saco roto, que es el presupuesto general del Estado. Aquí tenemos que reactivar la economía. Hay que apoyar al emprendimiento, proteger a la empresa grande y también a la micro y pequeña empresa.

- ¿Se ve en la segunda vuelta o con la banda presidencial?

- Por eso estoy trabajando arduamente, porque yo creo que sí. Mi familia me hizo la misma pregunta y yo le dije que si a mí me dicen que tengo el 0,001 % para mí es suficiente porque yo solo puedo crecer. Tengo que evidentemente darme a conocer, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y perder la oportunidad que tenemos de recuperar el país verdadero.

- Usted es quizás uno de los candidatos que más abiertamente ha dicho que estaría de acuerdo en despenalizar el aborto...

- Yo estoy a favor de la vida, de la vida de la mujer ecuatoriana. Que pueda decidir la mujer que ha sido violada, abusada. Que decida si quiere seguir o no con su embarazo y que no se la criminalice.

- Cuando se planteó el debate en la Asamblea, algunos partidos dieron libertad de conciencia a los legisladores para votar. ¿Cree que el presidente debe aplicar en su manera de votar su propia conciencia y no el bienestar común?

- El asambleísta tiene que responder a sus mandantes, no al partido político. No estoy de acuerdo con que se obligue a un asambleísta a votar según lo que decide la directiva del partido, sino tiene que votar en función de lo que quieren los ciudadanos. Debe buscarse un esquema de bicameralidad en la cual el debate de la ley se haga con los asambleístas provinciales y la pertinencia de la ley se haga con los nacionales.

- ¿Qué nivel de prioridad le dará a la lucha contra la violencia machista en cuestión de recursos?

- No podemos decir que no hay recursos para tener 8 millones de dólares, que es lo que se necesita, de 30 mil millones para la protección de las mujeres. Hemos desarrollado una agenda bajo el eje económico, de protección a las mujeres con política de Estado y de paridad de género.