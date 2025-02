Henry Kronfle y el PSC: ¿con menos votación que Bolívar Armijos?

Aunque, en redes sociales, algunos bromeen al respecto, no: Henry Kronfle no resultó ser el candidato Bolívar Armijos, de las elecciones anticipadas del 2023. Ayer, domingo 9 de febrero del 2025, la opción presidencial del Partido Social Cristiano (PSC) no quedó en último lugar, como pasó con Armijos.

Henry Kronfle obtuvo el 0.7 % de los votos, en las Elecciones Ecuador 2025. Y eso lo ubica arriba de otros candidatos como Pedro Granja, Partido Socialista Ecuatoriano; Jorge Escala, de Unidad Popular; Jimmy Jairala, Centro Democrático; Luis Felipe Tillería, Avanza; Carlos Rabascall, Izquierda Democrática; Juan Iván Cueva, AMIGO; Iván Saquicela, Democracia Sí; Francesco Tabacchi, CREO; Enrique Gómez, SUMA; Víctor Araus; PID; y Henry Cucalón, Construye.

El expresidente de la Asamblea, la carta del PSC, no sacó ni el 1% de votos válidos y está por debajo de Andrea González, del PSP, con el 2.7 %; Leonidas Iza, de Pachakutik, con el 5.26 %. Y muy detrás de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, con 43.85% y Daniel Noboa, de ADN, con 44.29%. Con datos del Consejo Nacional Electoral hasta las 12:00 del 10 de febrero.

Para entender mejor, Henry Kronfle obtuvo 67.070 votos. Mientras que Leonidas Iza, 502.203; Luisa González: 4.188.282 votos; y Daniel Noboa: 4.230.498 votos.

¿Cómo quedó Bolvíar Armijos en 2023?

En las elecciones anticipadas del 2023 hubo la mitad de binomios, es decir ocho. Y Bolívar Armijos quedó en último lugar. Sacó 0.36% del total de votos. Fueron 35.785 votos. Estuvo por debajo de Javier Hervas, de RETO, con 0.49%; y Yaku Pérez, de Acción Democrática, 3.97%.

¿Qué le ha pasado al PSC?

El Partido Social Cristiano (PSC) decidió no terciar en las elecciones con candidato propio, por lo que apoyó a Guillermo Lasso. En agosto del 2020, Cristina Reyes tuvo que declinar su candidatura presidencial. Entonces hubo otros precandidatos como Henry Kronfle y Henry Cucalón. Sin embargo, Jaime Nebot, líder socialcristiano, rompió relaciones con Lasso en mayo del 2021, luego de acusarlo de romper su palabra, para un acuerdo de gobernabilidad.

La pelea con Guillermo Lasso

Lasso y Nebot han tenido públicas discrepancias. El expresidente Guillermo Lasso le dijo a Nebot que ya está viejo y que no conoce nada y habló de las obras entregadas en barrios populares.

A lo que Nebot respondió a Lasso: "Un país empobrecido y usted hablando de vejez... Físicamente parece el abuelo de cualquier viejo; aunque esos abuelos no tenían pinta de año viejo mal armado. Conceptualmente es un dinosaurio que representa la injusticia económica y la crueldad social".

Las pérdidas y escándalos del PSC

El 20 de junio del 2022, Cristina Reyes dejó el PSC, por discrepancias internas. En el 2021, también se fue Henry Cucalón.

En el 2023, el PSC perdió la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas.

En marzo del 2024, el PSC dijo no tener relación con los ilícitos de los que se acusaba a su exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga.

La cúpula del Partido Social Cristiano se reúne esta mañana. No se conoce si decidirán hoy mismo sobre su apoyo a alguna de las candidaturas finalistas para la segunda vuelta.

