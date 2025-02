Henry Cucalón: "Ecuador se ha decidido por otros candidatos y hay que respetarlo"

Henry Cucalón fue el primero de los 16 candidatos a la Presidencia de la República, en pronunciarse luego de las Elecciones Ecuador 2025. A las 22:00 de este domingo 9 de febrero del 2025 difundió un comunicado en su cuenta de X. "Los ecuatorianos han decidido que otros candidatos vayan a un balotaje, decisión que debe ser respetada en todos sus sentidos".

¿Qué dijo el candidato de Construye?

Henry Cucalón, el candidato presidencial de Construye, partido de María Paula Romo, agradeció a quienes lo apoyaron y confiaron en él. Y especialmente a su compañera de fórmula, Carla Larrea. "En ella, el país tiene una mujer inteligente y valiente, con un gran futuro".

Cucalón anunció que se mantendrá en la arena, "no se puede vencer a quien no se rinde". Además dijo que hay un largo camino por delante para "quienes amamos al país". Seguirán luchando contra la inseguridad y la falta de empleo.

Cucalón aseguró que siempre pueden contar con él, no solo en época de elecciones ni en campaña. "Para quienes amamos el servicio público, la tarea histórica de luchar por un mejor país y los valores democráticos es irrenunciable".

El candidato

En julio del 2024, en entrevista con EXPRESO, Henry Cucalón dijo: "Quiero que dejemos de votar en contra de alguien, para votar a favor de. Antes la gente votaba por Febres-Cordero o Borja, no por descarte. Creo en la batalla de ideas. Pero parte de los problemas del país es que no hay un proyecto consolidado, una vez que en segunda vuelta votan por derrotar a una persona, no hay vínculos".

Cucalón ha estado 27 de sus 52 años en el servicio público. Hizo su carrera política en el Partido Social Cristiano. Fue asambleísta, también Ministro de Gobierno, en el Gobierno de Guillermo Lasso.

