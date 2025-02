"No he estado tocando puertas": Mario Godoy habla sobre las ternas para la Judicatura

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, habló este 7 de febrero de 2025 sobre su ausencia en las ternas propuestas para la renovación del Pleno de la Judicatura.

Previo a la finalización de su periodo el 29 de enero de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) solicitó sus ternas a las cinco instituciones de Estado nominadoras.

Sin embargo, con la devolución de la terna de la Corte Nacional de Justicia y la demora por parte de la Presidencia de la República, el Pleno de la Judicatura terminó por prorrogarse en funciones.

Las instituciones nominadoras del Pleno del Consejo de la Judicatura son la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia y la Presidencia.

Mario Godoy preside el Pleno del Consejo de la Judicatura. ARCHIVO

Godoy está despreocupado por su ausencia en ternas

En entrevista al programa A Primera Hora, Godoy señaló que no puede tomar una posición ante las ternas de las fuentes nominadoras, ya que esa es una competencia exclusiva que tienen.

"No puedo decir nada porque son las fuentes que la deciden. Yo no he estado tocando las puertas de ninguna de las fuentes", comentó Godoy.

Por otra parte, respecto a la prórroga en funciones, el presidente del Consejo de la Judicatura indicó que espera que no se prolongue más allá de dos meses.

Sin embargo, reconoció que los recientes cambios en el CPCCS por la destitución de los consejeros de la Liga Azul hace que el Pleno de la entidad aún tenga que terminar de conformarse.

El concurso de banco de elegibles sigue bajo análisis

Respecto a los procesos liderados por el Consejo de la Judicatura, su presidente, Mario Godoy, dijo que han priorizado la designación de jueces para las judicaturas en materia constitucional.

No obstante, también se refirió al resto de procesos. Por ejemplo, en el caso del banco de elegibles, el mismo sigue bajo análisis para tomar una decisión. "Hay que ver su pertinencia", acotó.

Asimismo, recordó que se declaró la nulidad del concurso para la selección y designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia.

