El Bono Incentivo Emprende de $ 1.000 en Ecuador se mantiene vigente. Te contamos hasta cuándo

Varias son las ayudas que el Gobierno mantiene vigentes en Ecuador. Este 2025 ha estado marcado por los incentivos económicos impulsados por la administración de Daniel Noboa, entre los que se encuentra el Bono Incentivo Emprende.

Una de las preguntas más frecuentes entre los emprendedores ecuatorianos es: ¿hasta cuándo se puede postular a esta ayuda económica? En este artículo respondemos con claridad y respaldo oficial.

¿Qué es el Bono Incentivo Emprende?

El Bono Incentivo Emprende (o “Bono Emprendedores”) es una ayuda económica única de $ 1.000 que el Gobierno de Ecuador dispuso para apoyar a emprendedores y negocios populares afectados por eventos adversos económicos o naturales.

El programa fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 576 del 22 de marzo de 2025, y luego sufrió modificaciones por los Decretos 583 y 591 para ampliar criterios de accesibilidad.

¿Cuáles son las fechas clave del Bono Incentivo Emprende?

En su fase inicial, la postulación estuvo abierta del 22 al 30 de marzo de 2025 mediante el portal del IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria).

Posteriormente, se dio a conocer que el sistema volvió a abrir al público el proceso de postulación, el cual se mantiene vigente hasta la fecha, sin especificaciones de hasta cuándo estará abierta la fase de postulación.

¿Entonces, existe un plazo límite vigente?

Actualmente, no hay un plazo límite para postular al Bono Incentivo Emprende informado por las autoridades, por lo que el proceso se mantiene abierto para los emprendedores que quieran acceder a esta ayuda única.

¿Cuáles son los requisitos y cómo para postular al Bono Incentivo Emprende?

Si deseas postular, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un RIMPE vigente (Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares). Tener 18 años o más. No ser beneficiario de otros bonos o ayudas estatales. No estar registrado como afiliado en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Presentar justificación del uso del dinero mediante facturas o comprobantes de inversión.

El proceso de inscripción para acceder al Bono Incentivo Emprende es completamente digital y muy sencillo, ya que solo necesitas conexión a internet y tus datos personales a la mano. Primero, ingresa al sitio oficial del programa, verificando que se trate de un portal gubernamental auténtico. Luego, digita tu número de cédula para validar la información y completa el formulario con tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Una vez que aceptes los términos y condiciones, si todo está en regla, recibirás la confirmación con el mensaje: “Registrado exitosamente”.

