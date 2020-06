"No hay ningún impedimiento para hacer el electrochoque con un grillete"

"Cuando uno decide hacer un choque eléctrico a un paciente es porque la situación es extrema, es el paso previo a la muerte. No hay ningún impedimiento para hacerlo si tiene un grillete electrónico", explicó el doctor Ernesto Peñaherrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza, en respuesta a declaraciones realizadas la mañana de este 22 de junio por los hijos del prefecto Carlos Luis Morales, quienes señalaron que su padre falleció porque en la clínica no pudieron reanimarlo porque tenía puesto el dispositivo de vigilancia.

"Mi papá estuvo una hora luchando por su vida, en los cuales no pudieron hacerle un electroshock por el grillete que no podían venir a sacárselo. Por esa razón mi papá falleció. Por ese grillete que no le dieron permiso de hacerle un electroshock. Él estaba mal desde ayer, pero era un ataque de ansiedad. Él falleció porque no pudieron sacarle el grillete y hacerle un electroshock", dijo una de sus hijas en los exteriores de la Clínica Kennedy de Samborondón.

Hijo de Morales: “No lo pudieron reanimar porque tenía encendido el grillete electrónico” Leer más

"No hay ninguna contraindicación para hacerlo porque el médico que lo atiende no puede quedarse con los brazos cruzados esperando a que llegue la llavecita para sacarlo (al grillete) y así tenga la llave se puede hacer el choque", reiteró el doctor Peñaherrera.

El especialista señaló que lo máximo que puede causar el uso de un grillete durante un electrochoque es una quemadura.

"En el peor de los casos puede producir una quemadura en el sitio donde está el grillete. Pero ni cortocircuito ni nada porque es un choque directo al corazón y lo que se intenta es salvar músculos y tratar de revivir y de traer a la vida a una persona que está en condiciones extremas", recalcó Peñaherrera.

La Fiscalía abre una investigación por la muerte de Carlos Luis Morales Leer más

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), institución que colocó el grillete a Morales el pasado 5 de junio, también señaló en su cuenta de Twitter que los dispositivos de vigilancia electrónica "no son elementos que interfieran en la atención médica". Y reiteró que "los grilletes electrónicos no perjudican ni tienen efectos adversos en la salud de los portadores".