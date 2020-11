Guillermo Lasso pide disculpas por expresión desatinada sobre las mujeres

Desliz. Las expresiones del candidato presidencial por al alianza CREO - Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, provocaron reacciones en las redes sociales. En su reciente visita a Machala, provincia de El Oro, como parte de su recorrido de precampaña electoral, el aspirante al sillón de Carondelet usó como analogía a las mujeres para intentar explicar cómo atraer inversión extranjera al país.

Guillermo Lasso: "La chica tiene que arreglarse bonito, y cuando esté bien vestida y bonita consigue novio" pic.twitter.com/K51pHPMXIe — Kleiner Zambrano (@KleinerZambrano) November 27, 2020

La expresión desatinada provocó varias reacciones de crítica en las redes sociales sobre todo en Twitter, una de ellas, de la candidata vicepresidencial por el partido Avanza, Sofía Merino, quien cuestionó las expresiones.

Aquí lo tienen, con ideas machistas y sin sentido ¡No! Guillermo Lasso, lo que necesitamos las mujeres no es conseguir novio, sino autonomía económica, educación igualdad de derechos y un gobierno que no cierre los ojos ante los altos índices de violencia. Usted de eso no entiende. Sofía Merino, candidata vicepresidencial por el partido Avanza.

También la del candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas:

Misoginia innecesaria.🤦‍♂️



Ecuador no necesita vestirse y arreglarse bonito. Necesitamos un verdadero plan de desarrollo económico, social y que enfrente la corrupción. https://t.co/BQeXHbm4y9 — Xavier Hervas (@xhervas) November 27, 2020

Las reacciones en las redes sociales obligaron al candidato presidencial a publicar una disculpa en su cuenta oficial de Twitter.

Reconozco que mis palabras ayer en Machala causaron malestar en muchas mujeres, por lo que pido perdón. Con humildad se aprende a ser mejores cada día. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 27, 2020

No es el único político que ha manifestado expresiones de este tono sobre las mujeres y que han provocado las críticas en las redes sociales. El entonces presidente Rafael Correa, durante un enlace ciudadano, habló de las piernas y minifaldas de unas asambleístas quienes participaron de una fiesta navideña oficial en estos términos: "¡Qué asambleístas que tenemos! Guapísimas... hay que aumentarles el sueldo, porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas. Me contaron que unas piernas y unas minifaldas impresionantes", dijo el ahora exmandatario.

El presidente Lenín Moreno también ha caído en estas frases desatinadas. En su caso, se refirió al acoso con estas palabras: "Veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas, en el acoso. Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad ya no sería acoso sino caso (de abuso) sexual". El primer mandatario pidió disculpas por sus expresiones.