Guillermo Lasso nombra a nuevos ministros para la cartera de Gobierno y del Interior

[ ATENCIÓN ]



Se regresa a la estructura anterior. Desde hoy hay un ministro de Gobierno (política) y otro del Interior (seguridad).



El titular de @MinGobiernoEc es el ex As. Francisco Jiménez (@panchojimenezs) y del Interior, el ex comandante de la policía, @CarrilloRosero. ⤵️ pic.twitter.com/YdHu7tEata