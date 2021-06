Guillermo Lasso: "Es esencial desterrar las prácticas machistas que producen violencia a la mujer"

El presidente Guillermo Lasso llevó su discurso ahora a la provincia de Imbabura donde mantuvo un encuentro con líderes de organizaciones sociales locales. En su intervención, luego de recibir su tercer bastón de mando desde que inició su mandato, habló de varios aspectos, entre ellos sobre la violencia en contra de la mujer. A decir del primer mandatario, es esencial desterrar las prácticas machistas que producen violencia y maltrato a la mujer. "En este sentido estamos trabajando en la creación de políticas que fomenten la reinserción económica de la mujer y la paridad de género".

Todos debemos luchar en contra de este tipo de violencia y desigualdades. Cada acto de violencia y femicidio es una mancha moral para el Ecuador. Por eso todos debemos poner de nuestra parte para erradicar la violencia contra la mujer y eliminar el femicidio en Ecuador. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Lasso empezó refiriéndose a al reactivación económica de la provincia. Dijo que esta debe basarse en la fertilidad de su suelo y en sus innumerables fuentes de agua. Por ello, dijo que trabajará para que los campesinos y productores de esta provincia y del país cuente con las condiciones adecuadas para labrar, sembrar y cosechar la tierra. Ratificó su promesa de campaña de brindar, a través del Banco Nacional de Fomento, préstamos al 1 % de interés y a 30 años plazo para agricultores, ganaderos y pequeños empresarios.

Agradecido y comprometido con el Ecuador del Encuentro. Hoy recibí el Bastón de Mando de pueblos y nacionalidades en Imbabura, y mantuve un encuentro con organizaciones sociales. La unidad en la diversidad es el camino para lograr un verdadero cambio. #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/vNwsEDttnd — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 9, 2021

Y como complemento, pero no menos importante, el presidente habló de reforzar los controles fronterizos para evitar competencia desleal por el contrabando. "Estamos conscientes del esfuerzo que implica para el campesino labrar la tierra, sembrar y cosechar sus frutos. No permitiremos que esa ardua labor no sea retribuida como amerita y mucho menos por actividades ilícitas".

El Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciará el programa para la entrega de semillas gratuitas y de calidad para el sector agrícola. Mientras que para al pecuario dará pajuelas para robustecer al ganado y así aumentar su producción lechera y cárnica. "Vamos a disminuir los aranceles para la importación de maquinaria e insumos agrícolas. Esto incrementará las utilidades de quienes se dedican al agro".