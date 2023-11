Guillermo Lasso: ¿A qué se dedicará ahora el expresidente del Ecuador?

El jueves 23 de noviembre, Guillermo Lasso pasó a ser parte de la población que está al margen de la función pública.

Con 68 años de edad, Lasso también acumula experiencia como servidor público cuando fue Gobernador del Guayas y Ministro Secretario de Economía en la era de Jamil Mahuad, y Embajador Itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Con su salida adelantada, ya que su periodo debía terminar en 2025, Lasso ahora es parte de la población que no tiene un empleo o que ha decidido no buscar uno para dedicarse a alguna actividad muy particular, más allá de la posición económica que goza.

Antes de salir del poder, el entonces mandatario esbozó su futuro en su libro 900 días Democracia y Resultados.

En ese texto se hace énfasis en el trabajo de su Gobierno para combatir la desnutrición infantil.

"Ecuador ocupaba el segundo lugar en América Latina y el Caribe con el nivel más alto de DCI, lo que mostraba décadas de desatención a las madres embarazadas y a sus hijos. Las cifras nacionales evidenciaban que el país había retrocedido en la erradicación de este problema social y durante seis años la tasa había empeorado", se cuenta a manera de preámbulo.

Lasso continúa y menciona un proyecto personal: "Ante esa realidad, nos trazamos la meta de reducir en seis puntos la DCI (desnutrición crónica infantil) durante los cuatro años que administraríamos Ecuador. Como Presidente, establecí que era un asunto de altísima prioridad nacional porque nuestros niños estaban en riesgo. Como ciudadano, me propuse que esta iba ser la lucha a la que me dedicaría por el resto de mi vida.

El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, le dijo a EXPRESO que el exmandatario impulsará ese objetivo social a través de una fundación. También refirió que Lasso no se desconectará de la realidad nacional del país.

Días atrás, Guillermo Lasso también le dijo al canal internacional NTN24 que no buscará ser presidente. No obstante, en otro espacio, él comentó que su movimiento político sí participará en las elecciones de 2025.

