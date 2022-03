El presidente Guillermo Lasso dejó entrever este 15 de marzo de 2022 que la Asamblea Nacional va sumando motivos que podrían desencadenar la aplicación de la muerte cruzada.

“El presidente de la República luego de ver que no permiten el desarrollo del plan nacional de desarrollo del Ecuador y hay boicot en muchas de las decisiones que toma la Asamblea Nacional y, sobre todo, una que ha indignado a todos los ecuatorianos: esta masiva amnistía, en lugar de hacer responsablemente un informe, clasificación por delitos. Claro que algunas personas merecen amnistías, pero no todas porque los delitos ordinarios no son sujetos a una amnistía” dijo.

Y añadió: “creo que la Asamblea Nacional ha hecho o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos”, manifestó Lasso.

El mandatario también calificó como una irresponsabilidad, que no va a permitir, la decisión tomada por los legisladores para generar un alza en el salario de los maestros, sin tener en cuenta una fuente fija de financiamiento y pensando en derogar la Ley Tributaria.

“El país tiene un déficit presupuestario de 2,3% del PIB para 2022. El aumento salarial para los maestros implica un incremento del gasto, sin financiamiento, del 4% del PIB y la derogatoria de la ley representaría un 1% adicional. Eso sería un déficit total del 7,3%”, dijo y anunció que buscará acercamientos con los profesores para explicarles la situación.

Venta de Banco del Pacífico

El presidente Guillermo Lasso calificó como un “oscuro personaje” a Camilo Samán que fue funcionario del Gobierno de Rafael Correa y encargado de la venta del Pacific National Bank en los Estados Unidos.

“Hay que llevarlo ante la justicia para que se presente y diga a quién vendió el Pacific National Bank”, señaló.

Esto, a propósito de que anunció que en el segundo semestre de este año se podría llevar a cabo la subasta pública internacional para la venta del Banco del Pacífico

“Nosotros no vamos a cometer esos errores. En nuestro Gobierno las cosas se hacen a la luz del día con absoluta transparencia y teniendo claro que estos activos les pertenecen a los 17,7 millones de ecuatorianos y todos tienen derecho a conocer cómo el Gobierno está administrando sus activos”, dijo el presidente que advirtió que en la venta de la Corporación Nacional de Comunicaciones (CNT) se ha avanzado poco, es más complicado porque se trata de un mercado distinto.

Bananeros

El mandatario calificó como poco realista la demanda de los productores bananeros para que el Gobierno compre los excedentes de la fruta, cuyas exportaciones se han visto afectadas por la invasión rusa a Ucrania.

Dijo que lo correcto es buscar y abrir otros mercados y que por eso el Ejecutivo está haciendo acercamientos con China.

Advirtió que anulará las licencias de exportación a las empresas que “no jueguen limpio” con los productores al no pagarles el precio justo por la caja del producto.