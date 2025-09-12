Expreso
Dos guías penitenciarios fueron víctimas de un ataque armado mientras se encontraban merendando en un comedor.
Guías penitenciarios baleados en comedor frente a la Penitenciaría del Litoral

Según información preliminar, sujetos armados abrieron fuego contra los funcionarios sin mediar palabra

La noche del jueves 11 de septiembre, dos guías penitenciarios fueron víctimas de un ataque armado mientras se encontraban merendando en un comedor ubicado frente a la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil.

(Además: Sin alternativas, militares siguen como única opción en cárceles)

Según información preliminar, sujetos armados abrieron fuego contra los funcionarios sin mediar palabra, provocando una situación de alarma en la zona. Los guías penitenciarios fueron trasladados de inmediato a una casa de salud, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud ni se han reportado detenciones relacionadas con el hecho.

El ataque se produjo en un contexto de alta tensión en el sistema penitenciario del país, donde se han registrado múltiples incidentes violentos en los últimos meses. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento sobre los posibles móviles del atentado ni sobre las medidas de seguridad que se implementarán tras este nuevo episodio.

agentes penitenciarios
Proceso. Los agentes penitenciarios tienen turnos rotativos y sus jorrnadas laborales son extendidas.cortesía

La Policía Nacional arribó al sitio y se encuentra investigando este hecho violento. Según el informe de Homicidios Intencionales de Ecuador, al menos 25 guardias, agentes de seguridad y vigilantes han sido asesinados hasta julio del 2025.

Noticia en desarrollo...

