Guayaquil refuerza protección animal: más de 3.500 casos atendidos en 2025

La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales del Municipio de Guayaquil respondió a alerta de maltrato

Más de 3.500 denuncias por maltrato, abandono y otras formas de vulneración animal fueron registradas en Guayaquil entre enero y junio de 2025.

El maltrato animal en Guayaquil continúa siendo un problema alarmante. Solo entre enero y junio de 2025, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales ha atendido 3.505 alertas ciudadanas relacionadas con abusos, abandono y otras situaciones que ponen en riesgo la vida y bienestar de animales domésticos.

Estas denuncias llegaron a través de los canales municipales SGTM, la línea 181 y la plataforma 181 Responde, lo que ha permitido una respuesta ágil en casos urgentes.

Entre los reportes atendidos, se registran 789 denuncias por maltrato, 560 por animales en situación de calle, 222 por abandono, 183 por ataques (entre animales o hacia personas), 148 por encadenamiento, 79 por atropellamientos, 78 por condiciones de desaseo y 24 por hacinamiento. También se han recibido alertas por venta ilegal de animales tanto en la vía pública como en redes sociales.

Ante cada denuncia, el equipo de Proanimal evalúa la urgencia del caso y coordina la intervención. Los animales rescatados son trasladados al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde se les realizan exámenes veterinarios y se determina el tipo de atención que requieren. Actualmente, el centro transitorio alberga a 130 perros y 40 gatos en espera de ser adoptados.

Aquellos que se encuentran en buen estado permanecen en un espacio temporal mientras buscan un hogar definitivo; los que requieren cuidados especiales son acogidos por el CBA o llevados a hogares temporales hasta su recuperación.

Como parte de las acciones para fomentar la adopción responsable, la campaña “Adoptamos Humanos” invita a la ciudadanía a involucrarse en la protección animal y brindar una segunda oportunidad a los animales rescatados.

Un compromiso del Municipio de Guayaquil

La Municipalidad de Guayaquil reitera su compromiso con la defensa de los derechos animales y hace un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando y actuando frente al maltrato. La participación activa de la comunidad es clave para construir una ciudad más empática y justa con todos los seres vivos.

