Guarderas dice que correísmo le hizo una "propuesta" para detener su juicio político

"Una propuesta vergonzosa". El vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, recibió una de estas propuestas por parte del correísmo para detener el juicio político en su contra. Así lo aseguró en un breve comunicado tras conocer que la Comisión de Fiscalización dio paso al juicio político en su contra.

Te invitamos a leer: La denuncia electoral de Guarderas contra Abad ya tiene sentencia

En días pasados, según el consejero ciudadano, operadores del correísmo se acercaron a su equipo con una "propuesta vergonzosa": "detener el juicio político en mi contra si desisto del juicio que yo mantengo en contra de la vicepresidenta (Verónica Abad)". Dijo el funcionario público sin mencionar quiénes fueron estos operadores del correísmo que acudieron con esta propuesta.

Qué está en juego, a decir de Guarderas: "El indulto presidencial para Jorge Glas y otros presos". "Mi respuesta es y seguirá siendo la misma: ABSOLUTAMENTE NO. De mí no obtendrán nada. No me intimidan, no me corrompen y no me detienen. Nos vemos en el juicio".

El consejero ganó un proceso en contra de la vicepresidenta Abad en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La jueza Ivonne Coloma falló a favor de Guarderas en un caso por presunta campaña electoral anticipada en contra de la segunda mandataria cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca. La jueza impuso una sanción económica a Abad equivalente a 8.500 dólares (20 salarios básicos unificados).

¿Cuáles son las causales para el juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas?

Son cuatro las causales principales de la interpelación en contra del consejero Juan Esteban Guarderas:

Violación del deber de reserva: Se le acusa de hacer pública una denuncia que debió ser confidencial.

Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos: Guarderas habría utilizado su posición para fines personales o partidistas.

Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial: El consejero habría intentó influir en decisiones judiciales, comprometiendo la imparcialidad de los tribunales.

Presunta falsificación de firma: Se lo involucra en la supuesta falsificación de la firma del exabogado de Guarderas, Ronald Morocho, en un documento relacionado con un caso judicial.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ