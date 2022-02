La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ahonda en el argumento en los señalamientos de una presunta conspiración para desestabilizar la institucionalidad en el Legislativo. A través de un video publicado hoy, 22 de febrero de 2022, en las redes sociales parlamentarias, la titular da nombres de los legisladores de su propia bancada, Pachakutik, que estarían conspirando en su contra. Llori, en un video de 11 minutos con 4 segundos, empieza haciendo un barrido de su gestión para mantener la institucionalidad en la Asamblea y continúa recriminando a un grupo de sus coidearios. "Sé que existen oscuros intereses que se oponen a la ética y a la reciprocidad y por eso me siento indignada ante estos hechos peligros que amenazan a la democracia. Ciertos asambleísta de Pachakutik, que se hacen llamar rebeldes, empiezan con dividir a nuestra bancada y luego permitiendo que el nombre de Pachakutik sea utilizado por otras bancadas", dijo.

Guadalupe Llori denuncia un plan desestabilizador en su contra Leer más

Inmediatamente Llori cita como ejemplo el proyecto de resolución firmado por la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachakutik en el que, según dijo, se estaría "pidiendo, entre otros puntos, la no injerencia de otras Funciones del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que próximamente debería nombrar al contralor y otras autoridades". En el mismo documento, continúa, también se proponer la creación de una comisión pluripartidista integrada por Peter Calo (PK), Lucía Placencia (Izquierda Democrática), Francisco Jiménez (CREO), Fernando Cedeño (UNES) y Pedro Zapata (PSC).

Dos de ellos han manifestado que ni siquiera han sido consultados su aprobación para participar de esa comisión. Es así que se va comprobando poco a poco el inicio del plan de conspiración y desestabilización de la Asamblea Nacional. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

Según Llori, estaba planificado que esta propuesta sea presentada por el legislador Salvador Maita, también de Pachakutik. Esto fue confirmado, a decir de la presidenta, en un chat de WhatsApp de la bancada del movimiento arcoíris en el que Maita asegura que no se prestó a presentar este proyecto de resolución, por lo que "dijo que su propuesta de resolución no tuvo el apoyo de UNES ni del Partido Social Cristiano. De esta manera de continúa confirmando la manipulación, la ambición y la conspiración".

Llori continúa relatando que en una sesión del Consejo de Administración Legislativa los asambleísta Darwin Pereira (PK), Virgilio Saquicela (independiente) y Ronny Aleaga (UNES) "se exceden en sus funciones" exigieron a Llori cambiar el orden del día argumentando una mayoría política porque según ellos no se respetó el orden de prelación de los juicios políticos que se tramitan en la Presidencia de la Asamblea. "La obligatoriedad de respetar el orden de prelación está dada única y exclusivamente en la Comisión de Fiscalización. Esto no aplica para la presidenta de la Asamblea en la etapa previa a la calificación del CAL", precisó. La presidenta aseguró que ante el pedido de estos asambleístas se decidió enviar los juicios a Fiscalización en el orden de llegar: juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura, juicio a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana, juicio a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana".

Quiero pedirle a todos los ecuatorianos que estén pendientes de los próximos acontecimientos. Quiero ratificar ante el país que no he cometido ninguna violación a los procedimientos legales en mis funciones y competencia como presidenta de la Asamblea. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional.

RELACIONADAS El fantasma de la conspiración vuelve a rondar una ley urgente

La presidenta de la Asamblea concluye diciendo que ya es momento de trabajar y no perder el tiempo en "peleas estériles de políticos, con interese personales, de captar el poder y asegurar la impunidad" . Que no confrontará con otros poderes del Estado. Por eso dijo que se compromete a trabajar con equilibrio y no prestarse ni someterse a bancadas con agendas propias que quieran desestabilizar al orden constituidos de la Asamblea y el país.