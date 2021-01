El grito de una sociedad diversa a candidatos sordos

Olvidado, excluido, invisibilizado, discriminado. Solo cuatro de una lista de adjetivos con los que dirigentes sociales y activistas de varios sectores de esta diversa sociedad ecuatoriana califican su relación con el Gobierno Nacional (no solo con este sino también con los anteriores) y la proyectan al venidero.

EXPRESO da voz a nueve representantes de distintos sectores de la sociedad desde los menores de edad y adultos mayores, pasando por la población afroecuatoriana, montuvia e indígena, y avanzando por las mujeres, migrantes, la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad, para que expongan lo que esperan del próximo inquilino o inquilina del Palacio de Carondelet.

De entrada existe un reclamo. Algunos de los consultados coinciden en que los 16 candidatos a la Presidencia de la República manejan datos insuficientes y un discurso muy superficial sobre la situación de cada sector, por lo menos de lo que han podido escuchar o leer de sus propias palabras en entrevistas en medios de comunicación y en los tres debates presidenciales. “En general los candidatos, no solo sobre el tema de las mujeres, le hacen una pregunta y responden cualquier cosa. No tienen un bagaje, conocimiento de que esto es lo que le pasa a la mitad de la población”, comentó Virginia Gómez de la Torre, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres y directora de la Fundación Desafío.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado al año 2020, entre marzo y septiembre se registró un promedio de 6 femicidios al mes. Durante los meses de abril, mayo y junio, entre los más duros de la pandemia por la COVID-19, hubo un incremento de femicidios en el área rural. Mientras que en la zona urbana, en agosto de 2020, estos casos aumentaron casi cuatro veces con relación al 2019 (de dos a siete).

Nohelia Rivas, vocera y una de las coordinadoras de la Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, concuerda con Gómez en que los candidatos abordan de manera superficial las diferentes realidades. Es por ello que considera necesario que los aspirantes respondan a las invitaciones abiertas o personales que realizan estas organizaciones, incluida la que ella integra, para que se empapen de primera mano con datos certeros sobre la situación de cada sector.

Hasta el pasado viernes, la Red ha tenido acercamiento con candidatos a asambleístas del movimiento Unidad Popular, de CREO y del partido Avanza. Ayer estaba previsto un encuentro con el postulante presidencial por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez; y hoy otro con aspirantes a la Asamblea por el movimiento Centro Democrático. Es decir que esta organización ha tenido o tendrá contacto, por el momento, con uno de los 16 candidatos presidenciales, y cuatro organizaciones políticas de 17 con aspiraciones a una de las 15 curules de la lista nacional a la Asamblea. El dato dice mucho.

Desinterés, priorizar el corto tiempo de la campaña o simplemente creer que los datos que manejan sobre cada realidad son suficientes. Cada candidato tendrá sus motivos para preferir la efervescencia y algarabía de la campaña en lugar de sentarse y escuchar unos minutos a dirigentes sociales y activistas (quienes también son votantes) que tienen mucho que plantearles. Si no los escucharon, por lo menos léanlos.

MIGRANTES.

PUEBLO MONTUVIO.

COMUNIDAD LGBTI.

MUJERES.

INDÍGENAS.

Como organización buscamos el bienestar de la sociedad en general. Por lo que creemos que el deber principal de un Estado debe ser el cuidado de los jóvenes, de los niños para que se preparen y no se corrompan en el transcurso de la vida, por ejemplo, con el consumo de drogas. Es deber fundamental del Estado cuidar la salud integral de los jóvenes, niños, en particular, y de todo la población en general. Como organización hemos estado en los grandes levantamientos indígenas porque estamos en 18 provincias del país, y como tal hemos analizado la situación política y creemos que es necesario que el próximo Gobierno nos escuche siempre velando por el respeto de nuestros principios.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

POBLACIÓN AFROECUATORIANA.

Las propuestas que vemos no son incluyentes. Como siempre se habla de generalidades como si todos los problemas se curaran con paracetamol. No están diferenciados como pueblo, porque nosotros hemos sido excluidos. Estamos ya para terminar el decenio, sin embargo, no vemos ninguno de los ejes temáticos hechos realidad como la justicia, el reconocimiento y el desarrollo. No nos vemos ni representados ni enmarcados en una política pública exclusivamente para un pueblo abandonado como el afro. Aspiramos a que se tome conciencia. Que los candidatos tome como bandera de lucha nuestra agenda elaborada por más de cinco años.

Sonnia España, integrante del Movimiento Nacional de Organizaciones Sociales del Pueblo Afroecuatoriano.