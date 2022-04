No hay pacto con el correísmo. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, reiteró la tarde de este 11 de abril, que el gobierno de Guillermo Lasso no ha llegado a ningún pacto político para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. “No existe ningún pacto con ninguna organización política. Nada hemos recibido y nada esperamos recibir”, manifestó Jiménez.

La salida de la cárcel de Glas ha generado una serie de mensajes y declaraciones en rechazo al actual régimen, porque a fines de noviembre del 2021, con la presentación de la entonces reforma tributaria surgieron teorías de un supuesto acuerdo entre el oficialismo y el correísmo, ente ellos: la liberación del “preso político” del correísmo.

No habrá intromisión. El Gobierno no está de acuerdo con el procedimiento, mas no con el uso del recurso de habeas corpus. El consejero de gobierno, Diego Ordoñez, aseguró que el presidente Lasso no intervendrá en las decisiones judiciales. “No podemos decirle al Presidente de la República que deje de cumplir con una resolución judicial porque nos parece que es inconveniente. Nos indigna, pero no podemos dejar de cumplir con esa resolución, sostuvo en una rueda de prensa convocada en las instalaciones del Ministerio de Gobierno en Quito.

Hoy, el @MinGobiernoEc ha oficiado al @SNAI_Ec y a Migración del @MinInteriorEc el reforzamiento de la seguridad del Sr. Glas, porque lo peor que podría pasarle al país es que se fugue, indicó el ministro @panchojimenezs. pic.twitter.com/c3wWGhXJPJ — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) April 11, 2022

No obstante, se han tomado medidas para devolver a Jorge Glas a prisión. Un de ella es que el defensa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Liberta para la apelación lo realizará directora general de patrocinio del organismo.

“Dentro del caso hay algunas irregularidades, primero con el fuero utilizado, segundo con las credenciales del juez, y tercero con el procedimiento realizado”, dijo el ministro de Gobierno.

No obstante, con la liberación de condicional de Jorge Glas existe el temor de que salga del país y evada sus procesos penales, uno de ellos es el del caso Singue que aun no tiene sentencia en firme. El ministro de Gobierno aseguró que ayer oficiaron al SNAI y a Migración disposiciones pertinentes para evitar que el sentenciado exvicepresidente burle los controles de seguridad y salga del territorio nacional. “Nosotros queremos que este proceso llegue a su fin, pero como corresponde cumpliendo nosotros con nuestra obligación y haciendo respetar el estado de derecho”, sostuvo.