Germán Rodas en audiencia de juzgamiento por posibles injurias

Todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción se presentaron de forma telemática como testigos en el juicio que, por presuntas injurias, se sigue en contra del coordinador Germán Rodas.

La Comisión había denunciado presuntas irregularidades en la venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

La CNA concurre en pleno, como testigos y para respaldar a su Coordinador, en audiencia de juzgamiento que ocurrirá en las próximas horas. La CNA vuelve a ser perseguida.⤵️ pic.twitter.com/YgPZucPENy — Anticorrupcion.Ec (@CNACEcuador) May 16, 2021

Este lunes se realizó la audiencia de juzgamiento en el Complejo Judicial Norte de Quito, a donde acudió Rodas junto con otros comisionados.

En un comunicado la Comisión consideró que el “ataque perpetrado en contra de su coordinador, pretendiendo utilizar a la justicia, afecta a este colectivo de la sociedad civil y a su tarea anticorrupción”.

Los comisionados señalaron que, llevar a Rodas a juicio por haber denunciado a proveedores de insumos médicos que han afectado los recursos de varios hospitales, es una acción de la corruptela en contra del país.

Afuera del Complejo Rodas señaló que la “Comisión no se amilana frente a la corruptela. Aquellos que pretenden utilizar la justicia para acallarnos están equivocados, hay una Comisión que no le cuesta al país un centavo, estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier delincuencillo no se diga de las mafias”, advirtió.

El coordinador descartó que exista temor de parte de los comisionados y recordó que no es el primer proceso que les ha tocado enfrentar. El demandante es Javier Andrade, un proveedor de insumos. La audiencia se suspendió hasta el jueves 20 de mayo.