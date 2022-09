Trabajo. A diferencia de Ecuador, no se hace oficina en el Municipio.

Manuel Aragundi es un migrante ecuatoriano en Italia que era un profesor de educación básica a tiempo completo hasta antes de mayo de 2022, cuando tuvo que dedicarse a su campaña electoral y posteriormente a su trabajo como concejal del Municipio de Génova.

Él migró en el año 2000 y señala que nunca imaginó terminar como una autoridad de elección popular tras 20 años de labor social a la comunidad, junto a sus estudiantes en actividades de voluntariado ambientalistas, en asilos, con la población migrante y más.

Aragundi cuenta que una compatriota lo invitó a participar en la política, pero al revisar el programa de trabajo lo rechazó porque planificaba la construcción de un canal químico para conducir las aguas sucias de Génova por un lugar donde viven ecuatorianos.

“El colegio de los Hermanos Maristas me recomendó con el Partido Democrático (PD), el más fuerte de Italia. Esto porque a mis estudiantes siempre los hacía participar en debates de política. Me pidieron mi currículum, me estudiaron y dijeron que tenía buenas opciones para ganar. Propusieron mi candidatura y ahí comenzó mi camino en la política”.

En Italia el voto no es obligatorio y Manuel Aragundi, no obstante, fue el quinto candidato más votado, luego de cuatro políticos que buscaron la reelección entre 325 participantes.

“Fui noticia en el país, porque en toda Italia soy el primer latinoamericano en ganar una concejalía y la mayoría de los que votaron por mí eran italianos, más que migrantes. Me siento con una gran responsabilidad porque tienen muchas expectativas de mí”. El ecuatoriano asumió funciones el pasado 21 de julio de 2022 y estará en el cargo por cinco años.

En Génova mantiene su trabajo como profesor de secundaria, pero de una a dos veces al mes tiene que ir al Municipio a rendir cuentas del trabajo que hay que hacer por la ciudad y los planes que tiene para ejecutar en el territorio.

Entre sus principales propuestas de trabajo está la ayuda a ancianos, adolescentes, madres de familia, acciones ambientalistas y asistencia a enfermos, además de las labores de la competencia municipal. Sin embargo, hay un tema de trabajo especial con los migrantes en Génova. “Para los migrantes hay un tema de respetar las reglas, integrarse no solo en encuentros folclorísticos, sino ganarse la confianza de los italianos, conocer de leyes y deberes, especialmente para los latinos, que llegan con sus costumbres que no les permiten insertarse con facilidad. Hay que prepararlos con estudios o capacitaciones básicas para una mejor convivencia. Son cursos semigratuitos”.

Aragundi estuvo un mes en Guayaquil como parte de sus vacaciones y señaló estar sorprendido de que su ciudad natal esté tan violenta, al punto de que se exploten bombas, y lamenta que pese a las declaratorias de estados de excepción no se aplaquen las muertes violentas.

“Veo que la gente está dominada por la cultura del miedo y las noticias de violencia tienen un efecto muy fuerte afuera. Eso está provocando que los extranjeros, los italianos, latinos o los mismos ecuatorianos no vengan”. Añade que la mejor estrategia en seguridad es propiciar la integración de la ciudadanía y garantizar verdadera protección en caso de denunciar.

“Algo que se aprendió de la mafia de Italia es que trabaja en unión y cooperación y son esas mismas armas las que deben usar las autoridades y la comunidad. No los venceremos en todo, porque reconocemos que estamos en desventaja, pero sí en la mayoría. Una idea es no ponerle rostro a comisiones ciudadanas anticorrupción”. E insta a reforzar las zonas turísticas con más patrullajes.

También reflexiona sobre el tiempo electoral que se vive en Ecuador y hace un llamado a los votantes. “El pueblo debe de discernir si el candidato está cumpliendo con lo que prometió y si está trabajando por el bienestar de Guayaquil. Y no fijarse solo en uno, sino darle la oportunidad a otro. Sinceramente, solo conozco a uno, de los otros (no tengo) ni idea, pero su futuro como ciudad depende de la elección que tomen”, advierte.

Lo que propondría si fuera concejal en Guayaquil

Aragundi sostiene que hay desorden y eso da mal aspecto a la ciudad. El primer tema que atendería sería el descuido de los edificios viejos y su construcción. Propone un programa similar al de mejora de barrios, pero con edificios. “Hay demasiados ‘agachaditos’, eso se debe regular, que sean pocos restaurantes pero bien hechos y en determinados sitios”. También observó la transportación y propondría que todas sean unidades eléctricas y nuevas, por seguridad personal y ambiental. “En Europa no hay ni de gasolina ni de diésel”.

Así también, regularía el uso del pito en los autos que circulan en la urbe, pues dice que se abusa de su uso. Y en relación al desarrollo, trabajaría para eliminar la pobreza aislada, con programas de uso del tiempo libre con capacitaciones para emprendimientos a los adolescentes, dotación de verdaderas áreas verdes y lugares seguros de esparcimiento. Y de ser posible, planes de vivienda para quienes aún residen en casas de caña sobre el agua.