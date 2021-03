Galo Lara se recupera tras estar 45 días internado por COVID-19

El político Galo Lara se recupera tras ganarle la batalla a la COVID-19 y a la bacteria KPC que agravó su condición mientras estuvo internado durante 45 días en la clínica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), de dónde salió el lunes pasado.

A esa clínica privada, una de las pocas de la ciudad que aún tiene capacidad para atender a pacientes críticos por coronavirus, llegó en enero luego de un viaje que hizo a la capital. "Me llevan a la UEES Clinic en dónde me tuvieron con mascarilla de oxígeno e intubado los primeros 15 días. En esos 15 días dejan de funcionar mis riñones y para darme diálisis me envían al hospital Guasmo sur, y ahí me quedo hasta que logran rehabilitarme y de ahí me regresan a la UEES", contó a este Diario que pudo captar su salida del centro médico mientras realizaba otra cobertura.

El político, quien pretendía ser candidato a asambleísta por la provincia de Los Ríos por el movimiento Libertad es Pueblo, aseguró que durante su internamiento estuvo a punto de morir varias veces, pues sufrió de trombosis y los ventiladores que tenía se apagaron en una ocasión. "La doctora que me revisaba dijo que pensó que los ventiladores se apagaron porque dejé de respirar", explicó.

Lara también cuenta que cuando despertó, hace aproximadamente 10 días, sintió que le estaban dando una segunda oportunidad de vivir. "¿Cómo me siento? Como un recién nacido. Ahora me toca aprender a caminar, a comer. Ahora valoro muchísimas cosas que antes no valoraba y estoy en un proceso de terapia física donde me enseñan hasta mover los dedos. He vuelto a nacer".

"Yo estoy vivo gracias a Dios y a las oraciones de todos los que han orado en el Ecuador".

Agradeció a los médicos de la UEES y a su familia quienes, aseguró, pusieron "un granito de arena para que yo esté aquí vivo".