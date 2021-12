Domingo 5 de noviembre de 2021. El país espera el partido de ida del final del campeonato nacional, en el que Independiente goleará a Emelec 3-1. Dalton Campos acaba de comprar una tarjeta de internet en la isla Isabela, en Galápagos. Falta una hora para el juego cuyo inicio va a postergarse hasta las 20:00 del continente, por tiempo, y él aún no puede (ni podrá) lograr recargar su plan en el móvil para poder ver el partido. La señal es pésima.

La Amazonía, fuera de línea Leer más

Está acostumbrado. Aunque el Ministerio de Telecomunicaciones ha dicho a EXPRESO que existe conectividad para acceso a internet en Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana e Isabela, la calidad es tan mala, que a veces la hace desaparecer.

Dalton Campos no es el único a quien frustra la mala conexión. Lamenta que su esposa, Jeniffer Poveda, haya pasado más de un mal momento en clases virtuales en la universidad porque “los profesores piensan que no participa porque no quiere, cuando en realidad no hay señal”.

Con el conocido empresario @richardbranson CEO del grupo @Virgin, hablamos de protección al medioambiente y Galápagos, de conectividad aérea, telecomunicaciones y energía limpia. Dispuse que los ministerios pertinentes trabajen en un amplio plan de cooperación. #EcuadorEnLaONU pic.twitter.com/Rk7AabH3Io — Lenín Moreno (@Lenin) September 23, 2019

En Galápagos, 98 de cada 100 usuarios tienen cobertura móvil 2G/3G en sus lugares de residencia. En las ciudades del continente, ya se usa el 4G. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) explica a EXPRESO que la tecnología 2G es muy inferior a otras, y en el lugar, las 3G y 4G se concentran donde hay mayor densidad poblacional, y se satura la capacidad de uso del espectro ya asignado.

Lo que ocurre en un minuto en Internet Leer más

La entidad promete al respecto que incentivará el despliegue de infraestructura y aumentará la penetración del 4G y otras tecnologías superiores al país. No es promesa nueva.

En un informe de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de hace cuatro años, además de que se reconoce que la conectividad en Galápagos es “costosa y lenta”, se asegura que para 2018, el servidor “será el único operador con tecnología de punta en el Archipiélago”.

En 5 mesas de trabajo del taller para construir la Estrategia Sectorial de Turismo 2030 se recogen los insumos de los actores del turismo y comunidad en temas de conectividad, promoción, productos, protección al usuario, fomento y emprendimiento. #Galápagos pic.twitter.com/NFEEUqtskg — Mintur Galápagos (@minturgalapagos) July 26, 2019

Esa entidad ofreció respuestas sobre los avances, pero no llegaron. Esto pese a que hasta septiembre de este año se registraron 4.258 cuentas de internet fijo en las islas, de las que el 91,17 % le corresponde.

Alfonso Espinosa: "Tratan de hacerme daño" Leer más

En la agenda gubernamental de la zona 5 2017-2021, que contempla a Galápagos, se ratificaba el problema. “Dada la asimetría territorial de las islas, los centros poblados tienen como parte de su problemática la conectividad”.

Arcotel también ratificó a este medio que la prestación del servicio en la isla está expuesta a la problemática propia de la tecnología satelital, que es limitada y de costos elevados, “lo que restringe a los proveedores a ofrecer velocidades similares a las del Ecuador continental”.

Traducido en números, y solo para tener una idea, al tercer trimestre de 2021, CNT reportó ante Arcotel 2.944 cuentas residenciales activas en Galápagos, con una velocidad de 1000Kbps y 250Kbps, “muy limitada” en comparación a la que se comercializa en el continente, donde la oferta llega incluso a los 100Mbps.

Infografía

Ese ente tiene como una de sus treinta competencias evaluar y regular el comportamiento del mercado de telecomunicaciones, y debe tener un registro de la situación. Cuenta que en Galápagos se registran 293 procesos administrativos sancionatorios ejecutados desde el año 2009. Entre enero y noviembre de 2021, los reclamos formales que han ingresado suman 36.

Telecomunicaciones, en su agenda digital 2021-2022, dijo que trabaja “para implementar soluciones de conectividad en todo el país”. Eso incluía la “construcción del cable submarino de Galápagos”.

De hecho, en marzo de este año, el entonces presidente Lenín Moreno prometía en un acto público el proyecto del cable submarino, de 50 millones de dólares, y que sería pagado por la empresa privada. La obra, dijo, proveerá de internet y conectividad de alta velocidad a los habitantes de las islas.

El presidente @Lenin compartió buenas noticias para el país: Está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino con inversión 100% privada para unir Ecuador continental y Galápagos con el mundo, permitiendo avanzar a la tecnología 5G, con conectividad más rápida y barata. pic.twitter.com/YrgmraZcgj — Andrés Michelena (@caanmichelena) May 24, 2020

Aseguró que a partir de 2022 esta tecnología multiplicará por veinte la capacidad que tiene ahora Galápagos para poder conectarse con el continente y el mundo. En esta administración, que empezó en mayo pasado, sigue en pie el proyecto, pero aún se busca “promover las inversiones en el sector”.

Claves para cultivar el correcto uso del internet Leer más

La cartera asegura que los precios de desplegar redes de fibra óptica se han reducido debido a la disminución de aranceles, y eso “acelerará la migración tecnológica”. Aunque admite que “la conectividad satelital no permite calidad”.

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de los 25.244 habitantes de Galápagos, Santa Cruz es el cantón más poblado con 15.701 personas, seguido de San Cristóbal con 7.199 e Isabela con 2.344. Esta última es donde menos señal llega. Santa Cruz es de las mejores, pero no es perfecta.

Para expertos como el ingeniero en Telecomunicaciones Víctor Calza, una red submarina, en lugar de un sistema satelital, es la mejor opción. Aunque cree que “es algo imposible de lograr”, por los costos.

Un turista en Galápagos conoce al llegar que la internet es de baja calidad, pero como llegan a pasear, la mayoría pasa el tema, admite María Tomalá Reyes, una operadora turística de Isabela, quien cuenta, sin embargo, que sí hay casos en que los visitantes se estresan, “porque a veces necesitan conectarse por asuntos de trabajo”.

Kevin, su hijo, de 19 años, debió postergar su inicio a clases de la universidad porque simplemente conectarse es un dolor de cabeza. Así que prefiere esperar el siguiente período y entrar a presenciales.

“La otra opción para mejorar el servicio es agregar más fibra óptica (que solo tiene el 2 % de usuarios). Aunque el problema subsistiría, pues la distancia y la ubicación geográfica son un factor que siempre incidirá en la velocidad”, advierte Calza.

En un informe sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del INEC, se recoge que Galápagos es la provincia con mayor número de personas que utiliza computadora, con el 68,4 %, seguida por Pichincha con el 65,2 %.