El comunicador de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, está cansado de que usen su imagen y credibilidad para promocionar supuestas inversiones en plataformas digitales y atraer a gente inocente.

“No es la primera vez que lo hacen. Tratan de hacerme daño. No tengo nada que ver, ya he reclamado y no sé qué otras medidas tomar, es difícil de controlar. Ni siquiera aparezco en comerciales, peor en promociones de este tipo.

En una ocasión, investigando, nos enteramos de que estos avisos provenían de Tailandia. Lo he aclarado en TV”. En marzo próximo cumplirá 55 años en pantalla. Hace pocos días, don Alfonso fue víctima otra vez de comentarios malintencionados.

“Dijeron que había fallecido y después de poner mi biografía que la habían sacado de Internet el que escribía manifestó que estaba anunciando mi muerte porque sabía que seguramente él se iba a morir primero que yo”.