Franco Loor, un incondicional de Maduro en el Estado ecuatoriano

Pocas cosas debe haber tan peligrosas para una sociedad como un político que, a más de ser tonto, le adorne la mentira. Pero más peligroso aún es que a ese político se le asignen cargos públicos claves que se encargan de la selección de los funcionarios más importantes del Estado.

Es lo que ocurre con el correísta fanático Eduardo Franco Loor, flamante vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sacramentado por otros vocales supuestamente adversarios políticos diciendo que ya mismo lo van a expulsar del organismo, algo que parece terminarán esperando años.

Pues bien, Eduardo Franco Loor fue protagonista de excepción para los ecuatorianos el día en que la madurista Asamblea venezolana se instaló y nombró a sus nuevos directivos. Franco Loor fue abogado de Jorge Glas y accedió al CPCCS cuando la Asamblea destituyó al vocal Juan Esteban Guarderas.

En la televisión venezolana fue evidente, claro e inapelable que estaba ahí en condición de coordinador nacional general de algo que nadie o muy pocos conocen en Ecuador: la Coalición Nacional por la Patria. Cuando los visitantes extranjeros, miembros de honor de la cofradía chavista y madurista que no pierden oportunidad por regodearse de ser partidarios de la dictadura venezolana, fueron nombrados por el siniestro Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, apareció Franco Loor. Lo adornaba una bandera de Venezuela que agitaba y recibió los aplausos de los otros visitantes extranjeros que habían ido a Caracas a rendir pleitesía al dictador Nicolás Maduro.

Eduardo Franco Loor estaba, en ese momento, ‘orgasmado’ por la dicha de ser mencionado como miembro de la cofradía. Inmediatamente después de aparecido el video, se convirtió en tendencia en redes. No porque estar en la Asamblea venezolana sea un mérito o una honra, sino precisamente por lo contrario: Franco Loor estaba quedando como un impenitente madurista. Si lo que se vio en el video de la Asamblea fue asombroso, lo que vino el día siguiente fue aún peor.

La respuesta de Franco Loor a EXPRESO

EXPRESO se comunicó con Franco Loor y le preguntó lo obvio: ¿qué hacía ahí? El abogado de Glas y representante del correísmo más trasnochado en el CPCCS se despachó con el periodista del Diario de la forma más desvergonzada que alguien se puede imaginar: que no le había animado ninguna motivación política para ir a la Asamblea, sino temas meramente académicos. De acuerdo con la versión que le dio a EXPRESO, su viaje se debió a la presentación de su “nuevo libro” que, según él mismo, tiene que ver con Simón Bolívar (con la falta que hace un libro sobre Bolívar, aún más escrito por Franco Loor).

Es decir, la versión del político de marras más o menos fue: ‘Vean, yo andaba por Venezuela porque iba a presentar un libro y como vi que había una reunión de la Asamblea aproveché y me metí ahí’.

“Mi presencia en Venezuela es porque voy a publicar mi segunda edición de mi libro sobre Bolívar en Venezuela, posiblemente”, le aseguró a EXPRESO e hizo hincapié en que “los medios están desinformados” sobre su supuesto apoyo al régimen de Maduro y que ni siquiera asistirá a su investidura.

Fue tan boba su mentira que cuando el periodista le insistió en el tema, Franco Loor admitió que fue presentado como el representante de una organización. “Fui invitado por historiador y profesor universitario”, lanzó como si nadie supiera que cuando fueron las elecciones fraudulentas en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador frente a Edmundo González, estuvo en calidad de observador electoral junto a otros ecuatorianos miembros del ala más impresentable del correísmo como Mónica Palacios, Galo Chiriboga, René Maugé, entre otros.

Franco Loor no estuvo para publicar un libro

Que Eduardo Franco Loor, como miembro de un organismo como el CPCCS, haya asistido a una de las misas negras del chavismo-madurismo, es preocupante. Se trata de alguien bajo cuya mirada se elegirá al próximo fiscal y a muchos otros funcionarios de importancia. Lo hace mucho más peligroso, sin embargo, que sea tan mentiroso: en realidad él no estaba en Caracas para publicar un libro como le dijo a EXPRESO, sino como invitado a la sesión de la Asamblea, como bien dijo su tenebroso presidente, Jorge Rodríguez, durante la sesión.

¿Debería ser vocal del CPCCS alguien que se despacha tan alegremente una mentira como la que le dijo a EXPRESO para explicar su viaje a Venezuela? En realidad, todo el mundo es libre para escoger sus adherencias y simpatías políticas, pero si alguien cree y milita por un sistema político que no es democrático, donde no se respeten las libertades ni las garantías individuales, no puede participar en un sistema republicano y constitucional como se supone es el ecuatoriano. Lo hecho por Franco Loor es una demostración de que, poco a poco, los valores democráticos dejan de ser atributos del político ecuatoriano.