En vida, Francisco Javier Castro Murillo, asesinado en una plaza comercial de la vía a Samborondón, se dedicaba a la venta de entradas de conciertos y también era DJ.

Su crimen, ocurrido la noche del miércoles 29 de marzo de 2023, se mantiene en investigaciones.

Según un parte policial, una allegada al difunto indicó a los gendarmes que fueron al sitio del asesinato a qué se dedicaba él y también que nunca decía los problemas que tenía. Por eso, la familia desconoce qué pudo provocar que lo acribillen.

Otro dato que llama la atención en este caso es que los parientes de Castro no sabían de él desde el pasado viernes 24 de marzo de 2023, cuando comentó que se iba a quedar en la casa de un amigo.

En la Función Judicial, el hombre de 19 años, no presenta ningún tipo de antecedentes.

Sus hermanos han compartido fotos y mensajes en redes sociales lamentando su partida. Nicole Castro, una de ellos, escribe "te llevas mi corazón entero, mi pequeño hermano. No puedo creer, no puedo creer que ya no estés con nosotros. El mundo esta lleno de Maldad y tu fuiste víctma de eso. Mi Panchito mi pequeño Panchito. Mi Rey. Vuelta alto mi angelito. Descansa en Paz Francisco Castro Murillo". Mientras que Santiago, también hermano, comenta: "Mi hermano hermoso, parece irreal esto hace horas estar con el abrazado y ahora estoy destrozado, te amo por siempre ñaño".

El asesinato ocurrió cerca de las 22:00 del miércoles 29 de marzo, en un centro comercial de la vía a Samborondón. La víctima se encontraba en un restaurante de cortes en compañía de otro hombre que logró escapar de las balas. El sicario fingió ser otro cliente y antes de actuar aguardó en una mesa cercana.

La Policía aún investiga el caso.