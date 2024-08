Francesco Tabacchi: "No tengo partido y aún no recibo la invitación de CREO"

Está a la espera de una llamada para aceptar la precandidatura presidencial. Hasta el momento de la conversación con EXPRESO (antes del mediodía del 15 de agosto del 2024), Francesco Tabacchi se considera un precandidato presidencial sin partido político. Reconoce a este Diario que está a la espera de la invitación del movimiento CREO, del cual se considera su "candidato natural". "Soy una especie de limosnero con garrote. No tengo partido. No he recibido la invitación a pocas horas de que se den las primarias y estoy poniendo dos condiciones: se acabaron los discursos de odio y le vamos a decir a la gente la verdad".

En la breve conversación, el exgobernador del Guayas y excandidato a la Prefectura del Guayas asegura desconocer los motivos de la demora en la invitación. Se considera el candidato natural del movimiento liderado por el expresidente Guillermo Lasso, aunque reconoce acercamientos con otras organizaciones políticas. Al ser consultado sobre la posibilidad de correr con otra bandera que no sea la de CREO respondió: "Creo que las horas se acaban. Vamos a ver si recibo la invitación o no". Y al abrirse la opción de no ser llamado dijo: "Siempre voy a sumar por mi provincia o mi país".

Su objetivo, reconoce, es la Presidencia de la República y descarta cualquier otra opción de candidatura por fuera de esta. "Vamos a ir a representar al sector productivo cosa que no tenemos hace mucho tiempo en el país: un presidente que venga de los sectores productivos".

Francesco Tabacchi es uno de los nombres que baraja el movimiento CREO, para una eventual candidatura presidencial. Fue candidato a la Prefectura del Guayas y también gobernador de la misma provincia.



¿Quién es la carta vicepresidencial?

Tabacchi prefiere evitar dar nombre, pero confirma que ha mantenido conversaciones con algunas mujeres especialmente de la ciudad de Quito. "Me encantaría poder tener un binomio con una mujer que venga de Quito. Pero esperamos el proceso interno. Primero que nos llegue la invitación y respetar la democracia interna del movimiento".

¿Qué propone y por qué quiere ser candidato?

"Porque me cansé que los políticos no nos resuelven los problemas y se han dedicado a dividirnos y a crear odio en la ciudadanía". Esta es la repuesta de Tabacchi al ser consultado sobre por qué quiere ser un precandidato presidencial cuando lo que más sobra en Ecuador, en época preelectoral, son precandidatos presidenciales.

Seguridad, educación, salud y producción serán las líneas generales de su eventual plan de Gobierno. Será un texto, dijo, bastante desarrollado, flexibilizando con lo que la gente nos va diciendo. ¿Y qué le dice la gente? "Cosas fuertes, muy profundas. La gente está cansada de la Asamblea... Eso es preocupante. Tenemos que seguir escuchando. Por sobre todas las cosas llegar a un acuerdo con la gente".

