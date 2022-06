Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien el próximo lunes irá a juicio directo por posible paralización de un servicio público, no cumplió con la medida de presentación periódica dispuesta por la jueza Paola Bedón de Latacunga, en Cotopaxi.

Al menos no en el horario de 08:00 a 17:00 dispuesto por la autoridad judicial. El fiscal Sergio García, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 3 de Latacunga, informó a la jueza de la Unidad Judicial Penal que Iza "no dio cumplimiento a la presentación dispuesta por su autoridad el día miércoles 22 de junio del 2022, en horario de 08:00 a 17:00".

Indió que la presentación de Iza se dio ante la Fiscalía de turno de Cotopaxi a las 21:34. La jueza puso en conocimiento de Iza lo señalado por el fiscal que sustancia la instrucción por posible paralización de un servicio público para que se pronuncie.

El día que debía cumplir con la medida alternativa a la prisión preventiva, el dirigente se encontraba en Quito, en la Universidad Central, emitiendo un discurso a los manifestantes que permanecen en ese centro de estudios. Estuvo hasta pasadas las 15:00 y salió de la Central recordando a los manifestantes que tenía medidas alternativas. Pero, la disposición solo la cumplió seis horas después.

La semana pasada su abogado Carlos Poveda señaló que hubo dificultades en el desplazamiento porque había bloqueos en la vía Panamericana y que existían situaciones que él podía coordinar y otras no porque son las comunidades y los barrios. Además, Poveda había señalado que se tuvo coordinaciones para que se presente en una Unidad Judicial de turno del norte de la capital, pero eso no ocurrió. Por esa razón debieron desplazarse a Latacunga para dejar constancia de la presentación cuatro horas y media después de la hora límite fijada por la jueza.

Una de las ideas de la defensa era presentar un escrito a la jueza pidiendo que amplíe el horario de presentación por la situación que pasa el país y que él pueda presentarse en la Fiscalía de Quito.

El próximo lunes 4 de julio, a las 10:00, en la sala 9 del Complejo Judicial de Latacunga, será el juicio directo un procedimiento especial que concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Tanto la Fiscalía como Leonidas Iza, debían haber anunciado la prueba con la que sustentarán sus argumentos en la audiencia de juzgamiento.

Uno de los últimos pedidos de la dirigencia, en el diálogo instalado en el colegio Matovelle que se encuentra junto a la Basílica del Voto Nacional uno de los pedidos es que queden sin efecto los procesos abiertos en contra de los dirigentes por considerarse que son criminalización de la protesta. Con el asesinato del militar ocurrido en la vía a Shushufindi, en Orellana, ya son seis los fallecidos en el contexto de las protestas. Hay alrededor de 150 civiles heridos, más de 200 policías y 106 militares heridos y casi 200 detenidos.