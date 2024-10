Mujeres en el correísmo: ¿liderazgo real o solo cuotas de confianza?

Con la salida de Rafael Correa del poder y su posterior autoexilio para evitar la detención por un caso de corrupción, su movimiento político-ideológico perdió fuerza, sobre todo, en el liderazgo y en la representación electoral para retomar la primera magistratura del país.

Con la figura de Correa haciendo oficina en Europa o México y con varios de sus correligionarios más activos también en el exilio, la agenda de la organización política tuvo que ser asumida por otras manos. En su mayoría han sido figuras femeninas, como Luisa González que va por su segunda participación en elecciones presidenciales. ¿Se trata de un traspaso de liderazgos o un voto de confianza?

Ese tipo de protagonismo se ha visto con mayor énfasis desde el año anterior y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la asambleísta Viviana Veloz fue una de los dos interpelantes del entonces presidente Guillermo Lasso, quien en octubre de ese año activó la denominada Muerte Cruzada con la que envió a sus casas a los legisladores.

Hay figuras muy interesantes dentro de la Revolución Ciudadana, no son personas que se llegaron a conocer antes, pero sí durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana Gabriela Ortiz Analista política

Analistas políticas dieron su lectura a EXPRESO. "Son casi 10 años de procesos dentro de instituciones del Estado, organizaciones políticas que se han derivado de ellos mismos, hay diferentes procesos de militancia. Hay figuras muy interesantes dentro de la Revolución Ciudadana, no son personas que se llegaron a conocer antes, pero sí durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana", recuerda Gabriela Ortiz, analista pol´ítica independiente.

Ella refiere que si bien se puede entender que las figuras que hoy representan fervientemente al correísmo llegaron bajo el paraguas o premisa ideológica hay intereses más específicos que podrían ser la esencia de su motivación: "(Motivaciones) de participación, de ejercicio de derechos, de defensa de ideales, de defensa de causas".

Cuadros que buscan espacios, pero que se chocan con la jerarquías de siempre

Los analistas explican que en el proceso de formación de militancia y en la búsqueda de espacios dentro de las organizaciones políticas, los entusiastas que deciden hacer su vida bajo los colores del partido o movimiento entienden poco a poco la dinámica, el esquema y las jerarquías de la organización política. Se trata de una estructura al servicio de un caudillo que, casi siempre, es un hombre. Y en el caso de un traspaso de poder, se lo hace hacia otra figura masculina.

En el caso de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa ha tenido la última palabra en casi todos los temas, pese a tener directivos nacionales. Desde su ausencia en el país, es decir, en el poscorreísmo en el poder, este confió las primeras candidaturas presidenciales de su movimiento a hombres, Lenín Moreno y Andrés Arauz. El primero se desmarcó por completo de sus amigos, en 2017, y causó una implosión en Alianza PAIS (la anterior fachada de la Revolución Ciudadana); y, el segundo perdió las elecciones, en 2021.

En 2023, en cambio, el correísmo apostó por la figura femenina en las elecciones de entonces. Luisa González perdió frente a Daniel Noboa (resultados de octubre de 2023: 48% vs. 52%), y en febrero de 2025 será otra vez candidata para la Presidencia. Ella también asumió la presidencia del partido tras la renuncia de Marcela Aguiñaga en octubre del año anterior.

Hace pocos días, otra de las caras del correísmo lideraba otro intento de destitución, pero esta vez para uno de los alfiles del Gobierno de Daniel Noboa: Paola Cabezas fue una de las interpelante de la ministra Mónica Palencia. La asambleísta no logró su cometido, al menos hasta ese día, ya que aún faltaría tratar la reconsideración de la votación.

En el 2023, Mónica Palacios, otra cara visible del correísmo, también asumió un rol protagónico en la agenda de su agrupación. Ella integraba el grupo de asambleístas que aupaba el enjuiciamiento político y destitución de la fiscal Diana Salazar.

Ante un pedido de entrevista de EXPRESO, la legisladora le cuenta a EXPRESO que puede hablar por su proceso de ingreso y de crecimiento en la organización de izquierda. "No le puedo decir que soy una lidereza de mi comunidad migrante porque no podría tomarme ese nombre, pero creo que hicimos un trabajo importante en Estados Unidos", relata Palacios, quien detalla que, a través de un concurso, entró a trabajar al Consulado General de Ecuador en Nueva York y que posteriormente envió su hoja de vida a Pierina Correa para una posible candidatura.

"Es así como yo fui elegida como asambleísta de la comunidad migrante para Estados Unidos y Canadá. No es que fue de la noche a la mañana o por que me cae bien. Yo trabajé con la comunidad desde que llegué (a Estados Unidos). Viví 18 años allá", agrega.

Sobre si hay un proceso de formación o proyección de liderazgos femeninos dentro de la Revolución Ciudadana, ella indica que no hay un programa específico, pero que sí hay una Secretaría de la Mujer que las asesora. Añade que sí reciben formación política constante para asambleístas y autoridades locales.

Más que liderazgos hay una cuota de confianza

No se está tratando de fortalecer la figura femenina del partido, sino que estas personas se encuentran en un momento específico que hace que destaquen. Ximena Ron Analista política

La analista Ximena Ron percibe una ausencia de procesos para formar figuras femeninas en esa y otras tiendas políticas para que ocupen, de forma premeditada, roles protagónicos.

"Lanzan una candidata a Presidenta y no de una Vicepresidenta, aunque esto, me parece a mí, no está soportado en que sea una mujer y que eso sea por liderazgo femenino, más bien es un tema de confianza. Es un tema estratégico, dado que Luisa se lanzó en la campaña pasada. Tiene un recorrido electoral importante. Lo mismo creo que sucede en la Asamblea Nacional, con Viviana Veloz y con Paola Cabezas", sostiene la analista, quien cree que la visibilización de esas figuras femeninas en la coyuntura se debe a que se encuentran en un momento específico que hace que destaquen.

Mónica Palacios no concuerda con esa lectura y cita "los liderazgos de Luisa González, Marcela Aguiñaga", como ejemplos. Sin embargo, ella cree que no habrá otro líder o lideresa que pueda reemplazar a Rafael Correa en la Revolución Ciudadana. "Podríamos hablar que las personas van y vienen, pero yo creo que Rafael Correa es una figura que la gente reconoce en Ecuador, que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor", destaca Palacios.

La falta de interés de partidos por desarrollar liderazgos

"Habría que recordar que el mismo partido ha tenido mucha resistencia a discutir temas relacionados con derechos de la mujer, como ocurrió con el debate del aborto por violación en la composición pasada. No hay un trabajo orgánico por fortalecer el liderazgo femenino, sino simplemente se ha tratado de una coyuntura que ha hecho que algunas mujeres destaquen", precisa la analista.

Las expertas creen que los liderazgos femeninos empezarán a surgir o consolidarse cuando se democratice realmente la participación de las mujeres dentro de sus partidos y movimientos políticos, es decir, cuando sus líderes reconozcan los aportes que pueden dar las mujeres al funcionamiento de la organización. O cuando esos líderes salgan del quehacer político. Puertas afuera, añaden las analistas, también se necesita un cambio de pensamiento en la sociedad en general. Ponen de ejemplo un pasaje cotidiano: cuando una política grita se la considera 'gritona' o se la tacha con otro adjetivo calificativo. Sin embargo, cuando un político grita, se lo considera como un personaje firme y contundente.

Luisa González no ha demostrado su verdadero protagonismo en las elecciones anteriores ni hasta ahora vemos un discurso mucho más amplio que vaya más allá de ser la candidata de Correa. Grace Jiménez Analista política

Grace Jiménez, analista política, también menciona una suerte de saludo a la bandera a las normas vigentes.

"Más allá de lo que haga falta para poder tener una visión mucho más amplia de lo que se requiere de una figura política representativa, es lo que tenemos y lo que no se cumple. Tenemos un Código de la Democracia que establece que el 50% debe ser por paridad y alternabilidad liderazgos de mujeres, pero estos liderazgos no son tratados, formados, no son representados por verdaderas agendas", menciona Grace Jiménez, analista política, quien también apunta a que estos temas se han enfríado en las agendas de organizaciones sociales que promueven los derechos de las mujeres.

La situación que refieren las analistas es notoria. Los indicadores, dicen, están a la vista, con las dos candidaturas de mujeres versus los doce candidatos calificados hasta el momento para la Presidencia: Andrea González y Luisa González. Por ello, urge, opinan, de que se implementen cambios para generar una mayor representación de la mujer en la política nacional; algo que podría traer una nueva forma de administrar los recursos del Estado, quizás más eficiente a diferencia de lo que hasta ahora se ha visto.

