Editorial | El escudo del contrapeso

Usar la justicia para fines políticos es un camino sin retorno. Cuando se decide hacer uso del poder político para meter la mano a los tribunales es porque se está dispuesto a todo, por mucho que el fin se lo quiera maquillar con buenas intenciones.

Por eso -y más- es importante que el poder tenga un contrapeso que le haga entender cuándo está haciendo algo mal. Entiéndase con contrapeso a una Asamblea Nacional independiente, no conspirativa, y unos líderes políticos dispuestos a cuestionar sin importar el costo, así como unos medios de comunicación comprometidos a investigar y develar la verdad, independientemente de los nombres que haya detrás. Los dos primeros contrapesos, en Ecuador, están anulados pues hay una Asamblea sumisa y unos líderes políticos silenciosos. Y el tercero está en la pelea. En el caso particular de este medio, dejando claro que su misión es evidenciar hechos y no perseguir a nadie.

Sin estos contrapesos, la democracia flaquea. Puede que ahora aún no se sienta. Que el mensaje de la extradición de un líder del narcotráfico sea un discurso muy seductor y alentador desde el punto de vista de la comunicación política, pero cuando ese mismo poder toque a la puerta del político opositor, del detractor, del ciudadano común, la situación cambiará. No hay que esperar a que eso suceda para recién entonces reaccionar.