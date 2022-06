La protesta continúa dice la dirigencia indígena. Este domingo 26 de junio se constituye el día 14 de las manifestaciones de la Conaie en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Al igual que el día de ayer, hasta el mediodía se registra poco movimiento de los manifestantes en puntos donde se concentra.

En los alrededores del parque El Arbolito de a poco comenzaron reunirse los manifestantes pasada a las 11:00. Varias calles y avenidas como la 6 de diciembre, Tarqui, Patria, 12 de octubre, entre otras del sector, de habilitaron para el tránsito vehicular. Servidores municipales empezaron a despejar y limpiar las vías.

Desde la Universidad Central del Ecuador, Leonidas Iza, se dirigió a un grupo de comuneros para ratificar que la lucha sigue hasta que el Gobierno acepte sus pedidos. Además para aclarar a sus bases que la lucha no tiene bandera política.

“Unos compañeros dicen ya mejor que el gobierno se vaya. Puede irse compañeros, ¿y nuestras demandas? Vendrán los otros. No vamos a ir simplemente diciendo que ya ha caído el gobierno. Vamos a ir con nuestra demandadas, por eso es el tiempo para clarificar también a nuestro asambleístas que algunos dicen ‘no han venido para luchar por lo 10 puntos, sino han venido hacer un favor a un partido político’. Acaban justificando algo injustificable: correísmo - anticorreísmo, ahorita ya no hay eso compañeros. Aquí estamos por la lucha, no estamos por ningún partido político. Eso deben entender” dijo Iza.

El líder indígena hizo un llamado a mantener la calma. Reconoció que no existió en los días anteriores una buena comunicación entre los dirigentes nacionales y de cada comunidad para las acciones durante las manifestaciones que desencadenaron fuertes enfrentamientos entre quienes protestaban y las fuerzas del orden.

Para este domingo se prevé que se realice en la Casa de la Cultura un festival y realizar una caravana por barrios del norte y sur de Quito para agradecer a quienes han respaldado las acciones de la protesta.