El asambleísta Fernando Villavicencio anunció este 18 de octubre de 2022 que retiró la queja que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó en contra de cuatro legisladores.

El presidente de la Comisión de Fiscalización recordó que él presentó el reclamo en contra de 17 parlamentarios, la mayoría de Unión por la Esperanza (Unes) y el socialcristiano Luis Almeida.

Y que pese a que 15 quejas cumplían con los requisitos únicamente se aprobó abrir una investigación en contra de Ana María Raffo, Comps Córdova, José Agualsaca y José Vallejo.

"No dudaron en traicionar a 4 de sus propios compañeros para salvar a los privilegiados. Yo, no me presto para esta jugarreta, por eso retiré las quejas", escribió Villavicencio para justificar su decisión.

Villavicencio se refiere a los correístas Pamela Aguirre, Fernando Cedeño, Ronny Aleaga, Walter Gómez, entre otros, a los que el CAL no calificó el inicio de un proceso disciplinario.

En el escrito de desistimiento, el asambleísta Villavicencio agrega que acudió a esta queja en repuesta "legítima" al abuso que se ha hecho de este recurso en la Asamblea. Hay dos procesos en su contra.

Además, dice ser víctima de un ataque sistemático de desprestigio en su contra. Esto a raíz de sus denuncias de presuntos vínculos del narcotráfico con ciertos sectores políticos.