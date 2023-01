Después de intentar por tercera vez alcanzar la Presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza fue posesionado el 24 de mayo de 2021.

Quienes votaron por él y quienes no esperaban con expectativa los cambios que había anunciado un año antes: “Con mi equipo estamos preparando un proyecto para que en los primeros 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos. ¡El Ecuador YA NO aguanta más!”.

En algo tenía razón, el ecuatoriano promedio, sobre todo, había sido golpeado por los efectos de la protesta indígena de 2019, la pandemia de COVID-19 en 2020 y los estragos de una violencia criminal inusitada que sería el prólogo de una pesadilla de la que aún no despertamos. Claro. Sin contar la deuda económica por proyectos millonarios defectuosos o que no despegaron, y de políticas públicas que dejaron como herencia los gobiernos pasados. Desde entonces, el camino de la administración de Lasso ha sido sinuoso, en varios tramos se ha enfrentado a bloqueos por la falta de gobernabilidad a causa de la escasa representación oficial en la Asamblea Nacional y los conflictos que se multiplicaron en ese espacio y en otras funciones del Estado.

Gobernabilidad

1. Su llegada al poder ocurrió de la mano del Partido Social Cristiano, organización con la que rompió relaciones en el marco de la elección de la presidencia de la Asamblea y conversaciones, poco probables en el imaginario de los simpatizantes más virulentos, con el correísmo, según los registros noticiosos. Ese fue tan solo el inicio de los problemas entre el oficialismo y la oposición, de lado y lado, un tanto más políticos que técnicos.

Economía

2. “La economía ecuatoriana ya inspira confianza en todo el mundo. Cambiamos la tendencia y el resultado final de crecimiento fue de 4,2 %”, se tuiteó desde la cuenta de Lasso, en el primer aniversario de su mandato, el 24 de mayo de 2022. Sin embargo, en octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional proyectó que el país experimentaría un crecimiento menor al final de 2022, de un 3,5 %.

En mayo, el oficialismo también destacó haber logrado la generación de 350 mil empleos adecuados o empleos plenos. La creación de plazas de trabajo ha sido parte de los ofrecimientos de campaña de Lasso, un millón de nuevas plazas, aunque en ciertos medios de comunicación subió la apuesta a dos millones.

Lo cierto es que el empleo adecuado o pleno, la categoría que representa un puesto laboral con todos los derechos de ley, que contempla un salario básico o mayor, significó cierta garantía para 2,5 millones de personas en mayo de 2021, según las cifras del Instituto de Estadística y Censos. Un año después, la cifra subió a 2,8 millones de ciudadanos; y a noviembre pasado, el indicador ascendió a 2,9 millones de individuos con ese tipo de empleo. Unas 400 mil plazas más, pero hay otros temas pendientes como la reducción del subempleo, esa categoría que agrupa a personas que perciben un sueldo por debajo del salario básico o que laboran menos de 40 horas a la semana.

En mayo de 2021 había 1,9 millones de subempleados; un año después, ese rubro se redujo a 1,8 millones; y, a noviembre pasado, volvió a 1,9 millones, por ejemplo.

Katherine Navia, experta en macroeconomía, sostiene que los esfuerzos no han sido suficientes para alcanzar las metas y explica que para generar plazas de trabajo se necesita inversión. “Ya que el sector público no ha generado empleos, no existen suficientes obras públicas y tampoco hay un protagonismo del sector privado”, precisa la docente en el Instituto Argos.

No obstante, ella destaca las intenciones del gobierno de Lasso para abrir mercados en el exterior, como en China y México, en este último país se estancó el diálogo.

Vivienda

3. La promesa de Guillermo Lasso de entregar 200 mil viviendas en cuatro años quizá sea el ofrecimiento que presenta el mayor contraste si se revisan las cifras actuales. Con corte a diciembre de este año, el régimen ha entregado 3.741 en los casi 20 meses transcurridos. Eso representa un 1,8 % del universo total. Para el Gobierno, esas viviendas, más los 1.408 kits de agua segura y saneamiento, los 5.000 títulos de propiedad y 4.851 incentivos crediticios para la adquisición de una casa nueva, se las puede considerar en conjunto como 15 mil soluciones habitacionales.

Manuel Macías, profesor en la Universidad de Guayaquil y director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, comenta que el balance de la administración presidencial es negativo, pues “los momentos graves que experimentó su gobierno superan a los momentos positivos o neutrales”.

Salud

4. La contención de los efectos de la pandemia de COVID-19 se convirtió en uno de los grandes retos del gobierno de Lasso, apenas inició el mandato. Se buscaron vacunas de diferente origen, con el objetivo de diversificar las opciones de proveedores. Eso ayudó a alcanzar una de las propuestas de campaña de Lasso, vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días. De hecho, el ofrecimiento se cumplió antes de la fecha límite.

La vacunación contra el SARS-CoV-2 ha continuado y en el transcurso de los meses, el Ministerio de Salud ha exhortado a los ciudadanos para que se apliquen los refuerzos. Sin embargo, se ha complicado revisar el avance de esa tarea, ya que esa cartera de Estado ha registrado una deficiente presentación de los datos, eso ha complicado el acceso a esa información pública. Lo mismo ha ocurrido con la data de los casos de enfermos de la COVID-19. Las plataformas de visualización web funcionan o están visibles por unos meses y luego se pierde el rastro. Por otro lado, en estos dos años, el Gobierno ha entregado dos hospitales, en Durán y Bahía de Caráquez, cuyas obras iniciaron antes del actual período presidencial. En estos casi dos años también se han hecho obras menores, como la habilitación de quirófanos y la entrega de equipos.

La dotación de medicinas ha sido otro frente que ha generado dolores de cabeza a los funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud. Para atender la falta de esos insumos, el Gobierno impulsa desde julio pasado la externalización del servicio de farmacia, proceso que se ha retardado.

Salud también ha intervenido, junto con el MIES, en otro de los temas bandera del oficialismo, la reducción de la desnutrición infantil en seis puntos porcentuales hasta 2025. En el 2021, el 25 % de los niños de entre dos y cinco años presentaba algún grado de desnutrición. Sin embargo, pese a haber destinado en este año un presupuesto de $283 millones, aún se desconoce en cuántos puntos se redujo esa problemática.

La Secretaría Crece Sin Desnutrición Infantil destaca que hay un avance en la atención de los grupos vulnerables, según las cifras de los dos últimos años: 175.000 niños y 160.000 mujeres en estado de gestación fueron asistidos en 2021, y 350.000 niños y 230.000 mujeres embarazadas en 2022.

Seguridad

5. En el 2022 se acentuaron los efectos de la violencia narcocriminal que se ha tomado, sobre todo, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Ese manto de impunidad con el que operan varias narcobandas que han protagonizado innumerables atentados con armas largas y artefactos explosivos, por la lucha de territorio, ha cambiado o afectado la dinámica de muchos sectores de la sociedad, como la reducción de visitas en zonas tradicionalmente turísticas de Esmeraldas o el cierre de decenas de negocios por las denominadas vacunas en Guayaquil, como en Pascuales.

Las muertes violentas se dispararon en los últimos años. En el período 1 de enero-28 de noviembre de 2021 ocurrieron 2.248 eventos, versus las 4.212 en ese mismo espacio de tiempo, a nivel nacional. Los robos, que se enmascaran en muchos casos en esa violencia derivada del consumo y tráfico de drogas, también han registrado un aumento considerable, del 1 de enero al 31 de agosto de 2021, se denunciaron 39.566 eventos, y en el mismo período de 2022 se reportaron 51.041 hechos.

Carolina Andrade, experta en temas de seguridad, explica que sin una verdadera estrategia social y de combate al crimen organizado, los esfuerzos del Estado se diluirán. Ella también analiza las medidas más recientes que ha ejecutado el Gobierno: “Una medida efectiva es haber cumplido con el censo penitenciario, lo cual permitirá recategorizar técnicamente a las personas privadas de la libertad. Otra acción positiva es que se han abierto espacios de cooperación internacional. Sin embargo, creo que no se debe poner toda la expectativa en que esa cooperación va a resolver los problemas”.

Así también, Andrade sugiere al Gobierno trabajar en una planificación de la prevención de los delitos, con enfoque social, y la implementación de un sistema de inteligencia robusto que encamine por igual a los servicios de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo.

“El Gobierno debe definir prioridades de inversión pública (...). Existe una falta de liderazgo de quien está al frente del Centro de Inteligencia Estratégica. De hecho, la Ley de Seguridad Pública y el Reglamento definen que la principal función del CIE es coordinar el sistema de inteligencia”, comenta.

El trabajo de inteligencia, agrega, debe usarse para identificar a los brazos económicos de las mafias y neutralizarlos, con el objetivo de bloquear los recursos que financian la compra de droga, armas, sobornos y sicariatos.

El 2023 es un año clave para el gobierno de Lasso. De inicio se juega la que podría ser su última carta en el tablero político, la consulta popular, que aborda el tema de la inseguridad y otros tópicos que podrían dar mayor estabilidad política al país, pero eso está por verse, ya que su imagen cuenta con escasa aprobación popular.

Las palabras que se llevó el viento

Denuncia a Asambleístas

El 26 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso acusó a cinco asambleístas de Pachakutik de que “habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de ley de inversiones”. Meses más tarde, Lasso pidió a la Fiscalía archivar la investigación que inició la institución tras la denuncia.

Comunicación con el correísmo

El 13 de abril de 2022, el mandatario aseguró que “probablemente jamás existirá” un pacto con el correísmo. El 6 de octubre anterior, el jefe de Estado confirmó que tuvo un diálogo con Rafael Correa, prófugo de la justicia, por teléfono, anteponiendo su interés por el país, pero que a él (Correa) solo le importaba su impunidad.

Caso María Belén Bernal

Guillermo Lasso le dio a la Policía “una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres”, principal sospechoso del asesinato de Bernal. Esto no se cumplió y el plazo fue extendido. Finalmente, encontraron el cuerpo sin vida de Bernal. Cáceres recién fue capturado en Colombia.