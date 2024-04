Extradición y control de armas, preguntas que gana 'No' en cárceles de Guayaquil

Este domingo 21 de abril los ecuatorianos sufragaron en torno a once preguntas, algunas de estas generaron controversia. El conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha afianzado la victoria del presidente Daniel Noboa en nueve de las once interrogantes.

En las cárceles de Guayaquil, a través de una revisión a las actas subidas en el portal del CNE, se ha constatado que el 'NO' gana, entre otras, en dos preguntas que afectan directamente a la población carcelaria: la 2 y 6. La primera es la de si se está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1.

En esta pregunta, los diez pabellones del CLP Guayas, ganó el 'NO'. Un ejemplo es el 4 que, de los 116 sufragantes, 105 votaron por esa opción, mientras que por el 'Sí, fueron 9, y dos votos blancos.

Hay un caso particular. De todos los pabellones, el 7, con seis votantes; cinco eligieron 'Sí', y un restante votó por el 'No'.

La otra pregunta, la 6, consistió en que si se está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social.

En esta hubo una aceptación por 'No' similar a la anterior interrogante. Por ejemplo, en el pabellón 5 del CLP Guayas hubo 58 votantes. De ellos, 54 sufragaron por el 'No', y por el 'Sí', los cuatro restantes. En el CPL Guayas N° 5 femenino, en cambio, hubo 85 sufragios de los cuales, 65 dijeron 'No', 15 votaron por el 'Sí', y hubo 5 votos en blanco.

