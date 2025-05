"No tenemos expectativa de nada, el Gobierno está arrasando": PSC sobre comisiones

El asambleísta Alfredo Serrano adelantó que los legisladores no han sido consultados sobre las mesas legislativas

Antes de la instalación de la primera sesión de la Asamblea Nacional, en la que se definirán las comisiones legislativas, el Partido Social Cristiano (PSC) se mostró derrotado, al señalar que no tiene expectativas y que ni siquiera fue consultado sobre la conformación de las mesas.

"No tenemos expectativas. La mayoría esta que armó el Gobierno el día de las elecciones (de las autoridades de la Asamblea) está arrasando con todo", comentó Alfredo Serrano a los medios legislativos antes de ingresar al Pleno del Legislativo.

Al ser consultado sobre en qué comisión quisiera pertenecer, Serrano acotó que eso "ya no importa" y que incluso no han sido tomado en cuenta en la elaboración de las listas. "Ellos (ADN) armaron las comisiones sin ni siquiera darnos la opción a decir que nos gustaría tal o cual. No hay expectativas", sentenció el asambleísta socialcristiano.

"No importa el maltrato recibido": el PSC condiciona su apoyo al Gobierno

Respecto a los diálogos con el oficialismo al interior de la Asamblea Nacional, el legislador Serrano sostuvo que, sin importar lo que ha sucedido en estos primeros días, están dispuestos a apoyar las tesis del oficialismo, siempre que sean positivos para el país.

"Si son tesis positivas para el país, los tres socialcristianos vamos a estar a favor. Lo que importa es el país. En eso no tenemos que conversar ni hablar. No importa el maltrato que hemos recibido, vamos a estar a favor", comentó.

El PSc intentará retomar sus proyectos de ley

Por otro lado, Serrano adelantó que la intención del Partido Social Cristiano es plantear su propia agenda legislativa y que intentarán retomar los proyectos de ley que sus asambleístas salientes dejaron en marcha.

"Vamos a presentar nuestra propia agenda que básicamente es la misma que venimos teniendo desde hace mucho tiempo", señaló y dijo que entre los proyectos a retomar está la ley para redistribución de los dineros a los GAD, la ley para que dejen de meterle (la mano) a los recursos del IESS, la ley para el Código Agropecuario y las reformas penales que están en trámite", acotó.

