El fin del estado de excepción está marcado por datos confusos sobre los contagios

La información vuelve a ser confusa. El país cambia las reglas para enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus sin tener estadísticas claras de la pandemia y su efecto en los 221 cantones. El fin de semana, que marca la terminación del estado de excepción, el gobierno nacional admitió que los números de contagios tienen variaciones que reflejan los problemas en el registro y procesamiento de datos.

El Estado firmó más de 7.000 contratos durante la emergencia sanitaria Leer más

Además, a diferencia de las semanas anteriores, los datos oficiales llegaron tarde durante el sábado y el domingo.

Según el cuadro de contagios que elabora el Ministerio de Salud, entre viernes y sábado se detectó una diferencia de 1.025 casos confirmados de COVID-19 en la provincia de Pichincha y 668 casos descartados. La reducción responde “a que los laboratorios autorizados para realizar la prueba RT-PCR, públicos y privados de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, están ingresando los reportes de laboratorio en el sistema de vigilancia epidemiológica”.

Pese a los ingresos retrasados, el Ministerio de Salud asegura que no hay variaciones en la curva de contagios ni se evidencian picos que modifiquen las tendencias. “A pesar de que las cifras varían, la curva es similar y no registra picos, porque la tendencia no se ve afectada debido a que los datos que se publican están en función de la fecha de inicio de síntomas”.

Esto es lo que se podrá hacer en Quito a partir de este 13 de septiembre Leer más

Desde mañana, 14 de septiembre de 2020, rige la política gubernamental ‘Yo me cuido’ pero el dato de nuevos casos confirmados de coronavirus en el país dependerá de la velocidad en la que los laboratorios y las unidades de salud registren los datos. “Estas variaciones se observarán a lo largo de los siguientes días debido a la notificación de resultados en todas las provincias”, puntualizó el gobierno de Lenín Moreno en un comunicado.

Hasta el momento aún se contaban 118.594 casos positivos.