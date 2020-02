Exasesor de Duarte fue liberado de audiencia para buscar trabajo

El juzgamiento a 21 procesados por el delito de cohecho, en el denominado caso Sobornos 2012-2016, se dividió entre Quito y Guayaquil.

La Corte Provincial de Justicia del Guayas prestó tres salas para enlazarse, mediante videoconferencia, con la diligencia que se instaló a las 08:00 de ayer. Las salas 103 y 106 fueron utilizadas para la espera de aproximadamente veinte testigos y acusados que fueron citados para rendir su testimonio en el Puerto Principal. Mientras que la sala 101 fue acondicionada para el enlace con el juicio principal.

Entre los asistentes figuraron los empresarios Tomislav Topic y Pedro Verduga, quienes aparecieron como supuestos aportantes para Alianza PAIS, entre 2012 y 2016.

También acudió Jamil Massuh, exasesor de la exministra María de los Ángeles Duarte. Su abogado Francisco Pesantes rechazó los indicios que presentó la Fiscalía General del Estado para acusar a su sobrino.

Caso Sobornos: Así va el primer día de audiencia por cohecho Leer más

Al final de su intervención, el jurista pidió un favor al tribunal: que se le permita a Massuh ausentarse de la audiencia porque está en busca de trabajo. “Tiene cuatro hijos, no tiene dinero”, expuso el abogado.

La Sala no se opuso a eso y lo liberó, tras escuchar al jurista con otro pedido: que se ratifique el estado de inocencia del exfuncionario.

“De los elementos que ha presentado la fiscal en contra de Jamil Massuh, no existe uno solo que cuadre con el tipo penal de cohecho. Jamil Massuh no tenía nada que ver con contratos, con facturas, así consta en el expediente... no existe un solo empresario privado que haya testimoniado en contra de él, solicitando coimas. Él cumplía funciones políticas, (que eran) llevar adelante funciones sociales que tenía ese Ministerio (de Transporte y Obras Públicas)”, argumentó el abogado. De ahí que rechazó e impugnó la acusación que hizo Pamela Martínez, quien señaló en su cuaderno que le había entregado a Massuh $ 320.000 en 2013.

“La señora Martínez está interesada en que le rebajen su pena, porque ella es una persona que ha confesado delitos”, consideró Pesantes. Aseguró que su sobrino no la conocía y que cuando la quisieron interrogar en el testimonio anticipado, ella se negó.

La diligencia se suspendió pasado el mediodía y se reinstaló a las 14:30, con la presentación de la prueba fiscal.

Del Caso Sobornos se deriva una investigación para Correa y otras personas Leer más

DATOS

Resguardo

La Corte del Guayas no requirió de la presencia de personal policial extra, para el desarrollo de la audiencia en Guayaquil.

Retirada

Antes del mediodía, alrededor de 12 de los citados se habían ido, dejando constancia de que acudieron al llamado.

Espera

Testigos de la Fiscalía fueron ubicados en una sala.

DETALLE

Liberado. La Sala Penal de la Corte Nacional liberó también de la audiencia al empresario Pedro Verduga, por situaciones de salud.