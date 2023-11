Estudiante ecuatoriano recibe beca en Universidad de Europa

Alexander Palma creció en un recinto cercano al cantón Alfredo Baquerizo Moreno, también conocido como Jujan. Para él, la familia es fundamental en su vida. Por eso, cuando ingresó a la Espol, no se mudó a Guayaquil, sino que decidió viajar todos los días. Él se graduó de la carrera de Matemáticas.

Al inicio fue “difícil” continuar sus estudios de postgrado en Francia, en Paris-Saclay University, actualmente la mejor universidad de Europa en Matemáticas y la número uno del mundo en esta misma ciencia exacta según el Global Ranking of Academic Subjects, de Shanghai Ranking de 2022.

Alexander recuerda que su tutor de tesis empujaba a sus estudiantes a seguir preparándose y a pesar de su temor de no ser elegido, se postuló y fue admitido, obteniendo una beca completa.

"No me considero un genio en Matemáticas, pero estas me encantan. No se trata de ser un genio, sino de esforzarse, porque las cosas que realmente valen la pena, requieren de trabajo duro", expresa Palma.

