Estado de excepción: ¿Habrá toque de queda en las provincias en paro?

Actualmente rigen dos declaratorias de estado de excepción en Ecuador. ¿Dónde hay toque de queda?

Uniformados se han desplegado por varios sectores del Ecuador ante las declaratorias de estado de excepción.

Ante el escenario de movilizaciones y bloqueos convocados por la CONAIE, el Gobierno ha decretado un estado de excepción en múltiples provincias del país. Surgen entonces preguntas claves: ¿se impondrá un toque de queda? ¿En qué territorios y bajo qué condiciones? A continuación, un análisis actualizado del panorama.

Noboa: estado de excepción en 10 provincias Leer más

¿Qué es el estado de excepción y cuáles son sus alcances?

El estado de excepción es una figura constitucional que permite al Ejecutivo suspender temporalmente ciertos derechos y garantías para restablecer el orden público, en situaciones de grave conmoción interna.

Cabe aclarar que actualmente en el país existen dos estados de excepción vigentes. Uno decretado en le marco del paro nacional, en las provincias donde se han focalizados las manifestaciones, y otro enmarcado en el contexto de la inseguridad y la violencia desatada en el país.

Las 10 provincias bajo estado de excepción por una situación de grave conmoción interna debido al paro nacional convocado por la Conaie son:

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Bolívar

Cañar

Azuay

Orellana

Sucumbíos

Pastaza

En tanto, las que se encuentran bajo estado de excepción por la crisis de seguridad nacional son:

Guayas

El Oro

Los Ríos

Manabí

Cantón Echeandía (Bolívar)

¿Dónde sí hay toque de queda? Provincias y horarios

Con ese contexto, es importantes aclarar que en ninguna de las 15 provincias donde existe estado de excepción rige la medida de toque de queda.

Según los decretos ejecutivos vigentes, este régimen puede implicar la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como facultar a las fuerzas de seguridad para inspecciones sin orden judicial previa.

Sin embargo, la aplicación del toque de queda (es decir, la restricción horaria de tránsito) no es automática ni obligatoria en todas las provincias sometidas a estado de excepción.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ