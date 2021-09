La clave fue guardar las apariencias. Biscayne Capital se presentaba ante sus clientes como una firma exclusiva en la administración de capitales y con una “sólida” trayectoria de 16 años.

La realidad es que desde 2012 arrastraban problemas financieros. Sus directivos habrían cometido fraude y falsificación de documentos para sostener la fachada. Usaron los fondos de sus clientes para pagar el interés y capital de otros. A ellos les prometían un retorno “seguro y fijo” en bienes raíces y dividendos trimestrales del 6,5 %, durante tres años.

Se trató de un esquema piramidal tipo ponzi, que está en conocimiento del tribunal federal en el Distrito Este de Nueva York. Los jueces ordenaron, el 9 de septiembre, la prisión de los fundadores: los ecuatorianos Roberto Gustavo Cortés Ripalda, de 54 años, y Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño, de 53; y del uruguayo Fernando Haberer Bergson, de 48, que se fungía como consejero financiero desde 2009.

Un ejemplo de ese esquema se evidenció a través de sus comunicaciones. El 29 de abril de 2016, un asistente de Haberer envió un correo electrónico a una institución financiera con instrucciones sobre la cuenta de un cliente. Decía que el inversionista necesitaba un préstamo de un millón de dólares para adquirir seguros. Para lograr el desembolso, los directivos falsificaron una promesa de compra sobre las pólizas.

Una vez obtenido el préstamo, el dinero fue usado para el pago de capitales e intereses de los clientes, para cubrir los salarios de Cortés, Weisson y Haberer, y para sostener sus estilos de vida ostentosa que incluía fiestas en los clubes más exclusivos de Miami, exposiciones de arte y viajes a Uruguay, Suiza, Islas Británicas y Bahamas, en donde tenían sus negocios.

Los acusados orquestaron un esquema complejo y fraudulento para engañar a sus clientes.

Jacquelyn M. Kasulis

Fiscal de Nueva York

En otra comunicación, del 9 de febrero de 2016 aparece como cómplice Gustavo Trujillo Franco, sentenciado por lavado en EE. UU., quien facilitó el pago de sobornos en los casos Petroecuador y Odebrecht.

Los fundadores de Biscayne Capital fueron arrestados Leer más

En este chat, Trujillo discute con Haberer acerca de un sobregiro en las cuentas de uno de sus clientes y sobre el uso de ese dinero para pagar los flujos de caja. “Ya cubrí el sobregiro de Bahamas y esperemos dos o tres semanas para hacerlo nuevamente”, escribió Trujillo.

Según los documentos oficiales, Biscayne acumulaba $ 130 millones y no podía generar suficientes ganancias para pagar a sus inversionistas.

La acusación oficial es que los tres directivos malversaron $ 155 millones de sus clientes, en los que se incluyen capitales ecuatorianos. Para eso crearon un esquema de comunicaciones que fue rastreado por la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU.

En Biscayne Capital, nuestra prioridad es ayudar a los clientes a cumplir sus metas financieras. Biscayne Capital Presentación en web oficial

Según la entidad, los tres, y al menos dos cómplices, tenían un grupo de WhatsApp. Además, crearon un documento de Excel compartido denominado Flujo de Caja. Esa hoja de cálculo era una contabilidad paralela, ya que servía para rastrear el uso real del dinero.

En agosto de 2015, Haberer envió a Trujillo los nombres de usuarios y claves de las cuentas de los nuevos clientes en un mensaje de WhatsApp.

Casi un año después, en abril de 2016, la hoja de cálculo Flujo de Caja refleja ingresos por $ 20,1 millones y egresos por 19,9 millones. Únicamente los cuatro primeros clientes tenían $ 14 millones en productos de inversión privados. Antes de que desembolsaran sus fondos, las cuentas de Biscayne Capital tenían balances de cero.

Los agentes norteamericanos indican que Cortés, Weisson y Haberer usaron todo el dinero del cliente 1, cuya identidad está protegida, para pagar a otros. En sus chats, a ese tipo de movimientos llamaron “hacer magia”.

En 2017, un año antes de que el esquema piramidal termine de colapsar y declararan a Biscayne Capital en liquidación, las comunicaciones en el grupo de WhatsApp denotaban la crisis y los temores.

Cortés escribió a Haberer: “Entiende que entre hoy y el viernes me van a vincular personalmente a Biscayne... por lavado de dinero en Ecuador... Y me dices que no tienes los 20K ($ 20.000) que he estado pidiendo por semanas????...”.

Para ese momento ya habían estallado los casos Petroecuador y Odebrecht. EE. UU. había revelado que los empresarios estaban vinculados con Madison Asset LLC y Sentinel Mandate & Escrow, offshores que pagaron coimas a funcionarios del régimen de Rafael Correa.

Este Diario buscó a los abogados de los empresarios, pero no obtuvo respuesta.

Coimas Petroecuador. Gracias a las revelaciones en el caso Papeles de Panamá se conoció que Ramiro Luque, excontratista de Petroecuador, tramitó, con ayuda de Frank Chatburn Ripalda, familiar de Roberto Cortés Ripalda, el registro de empresas en paraísos fiscales para funcionarios de Petroecuador. Chatburn se relaciona con Biscayne Capital y Sentinel Mandate & Escrow, ambas en Islas Vírgenes Británicas, y manejadas por Biscayne Casa de Valores.

CAso Odebrecht. Según José Conceição Santos, director de Odebrecht en Ecuador, entre 2012 y 2014, se usó la firma Sentinel Mandate & Escrow Ltd (manejada por Biscayne Capital) para pagar $ 4,6 millones en sobornos a funcionarios como Jorge Glas, Walter Solís y Carlos Villamarín, este último era funcionario de la Secretaría del Agua.Entre las obras por las que se pagaron coimas está el proyecto Trasvase Daule-Vinces, que era impulsado por la extinta Senagua.

CASos ISSpol y Seguros Sucre. En estas tramas de supuesta corrupción se repiten dos nombres:Westwood Capital Markets, una casa de valores domiciliada en Panamá, y Ventura Casa de Valores Vencasa S.A., ubicada en Guayaquil. Esas firmas participaron en 2015 del canje de bonos 2015 por 2024 que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y a Seguros Sucre. Hasta 2008 Vencasa tenía como nombre Davos Biscayne Capital.