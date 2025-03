Elecciones Ecuador 2025: los jóvenes piden que próximo gobernante genere empleo

En Ecuador, el 20.3 % de la población tiene entre 18 y 29 años, son 3.4 millones de personas. Si bien no se puede decir que en sus manos está la decisión de quién ganará la Presidencia, su voto sí pesará el 13 de abril. Constituye alrededor del 30 % del padrón electoral.

Ofertas que no se cumplen

En ese sentido, Alfredo Espinosa, analista político, comenta que los candidatos notan el peso de ese voto joven. Y por eso han dado paso a un “ofertismo populista”. Menciona la promesa de eliminar la prueba y generar libre ingreso indiscriminado a la universidad. Pero, a quienes están en el grupo etario de 16 a 18 años (voto facultativo) y de 19 a 29 años como consumidores de redes sociales.

Entonces, “se cree que actúan como agentes pasivos. Es muy probable que los jóvenes ni siquiera estén inmersos en este estado de polarización moral, a la que se ha llevado la disputa por el poder. Pero reciben un torbellino de ofertas y propaganda”, dice Espinosa.

Las necesidades de los jóvenes

EXPRESO conversó con ocho jóvenes, de 20 a 29 años, de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí y Esmeraldas. Se les preguntó qué esperan del próximo gobernante, en qué temas consideran que quien sea que gane la Presidencia de la República, debe ponerse a trabajar de forma prioritaria.

La preocupación por la falta de empleo

Seis de los jóvenes señalaron que esperan que quien gobierne a Ecuador se enfoque en que ellos puedan acceder a empleo digno, no precarizado.

En febrero, la tasa de desempleo joven fue del 8.3 por ciento a escala nacional, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Su ingreso laboral promedio fue de 397 dólares mensuales. En las mujeres, la tasa de desempleo fue del 3.9 % y el ingreso promedio, USD 431.

Sheila Padilla, de 25 años, es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en educación inicial. Trabajó, desde antes de egresar, por dos años, en un centro infantil. Pero las condiciones, dice, no eran favorables y no mejoraron. No estaba afiliada al IESS, no accedía a vacaciones, cobraba con factura. Lo dejó y ahora trabaja a medio tiempo, en la Asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente.

Daniel Vinueza, de 20 años, preside el Club de Debate de la Universidad Central. Cursa el quinto de nueve semestres de Economía. Plantea que el próximo gobernante, en cada contratación pública, acuerde que un porcentaje de trabajadores sea joven. “Hay un sentimiento generalizado de decepción ante esa imagen idealizada de que en este período de tu vida podrás dejar la casa de tus padres, con un ingreso laboral. Vemos que nos quedamos atrás”.

Hugo Adrián Tuquerres, cayambeño de 22 años, dice que están cansados de que se los busque por temas electorales. Por eso, hace un año, fundó Jóvenes Acción Política. “Se dice que la política es sinónimo de corrupción, hay que interesarse. Impulsamos ‘Asambleístas por un día’”. Es pasante en el Legislativo. Estudia Jurisprudencia.

Jefferson Sabando, de 29 años, coincide en que hay que implicarse. Él es presidente de la FEUE de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Egresó de médico y ha confirmado que es muy complicado encontrar un empleo.

El esmeraldeño Anthony Guerrero, de 27 años, vive en Quito. Ansía que se trabaje en ofrecer seguridad al ecuatoriano. Cree que se necesita construir tejido social en las comunidades, más allá de dar resguardo policial, cámaras de videovigilancia y armamento.

Doménica Galarza, dirigente de la Universidad de Cuenca, dice que la precarización laboral les tiene en la cuerda floja. “Los jóvenes no queremos sobrevivir a punta de pasantías sin sueldo y contratos basura. Son necesarias políticas que garanticen empleo con derechos, Seguridad Social y salarios que alcancen para vivir con dignidad, no explotados”.

