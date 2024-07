Elecciones 2025: Seleccionarán candidaturas para posible alianza de las izquierdas

Los partidos y movimientos de izquierda acordaron este 31 de julio de 2024 integrar dos comisiones que seleccionarán las candidaturas para una posible alianza que agrupe a esas organizaciones políticas con el fin de participar en las elecciones presidenciales de 2025.

Así lo informó Centro Democrático, después de la reunión que mantuvieron su fundador, Jimmy Jairala, con Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik; Natasha Rojas, representante de Unidad Popular, entre otros dirigentes de organizaciones políticas de izquierda.

La reunión se desarrolló en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 10:00 y concluyó cerca de las 13:00. Durante la cita, los distintos representantes intervinieron, así como algunos de los dirigentes de las 53 organizaciones políticas que los convocaron para que se unan.

Buscan los candidatos de una posible alianza

Al final, los representantes políticos acordaron que se conformarán dos comisiones enfocadas en las próximas elecciones. Una elaborará los planes de gobierno y la otra escogerá a uno de sus representantes para que participen en una alianza, como lo han planteado anteriormente sus dirigentes al referirse al siguiente proceso electoral. Ambas delegaciones deben llegar a acuerdos mínimos en máximo cinco días.

Un pacto, en caso de no lograr acuerdos

Sin embargo, los representantes políticos también establecieron un acuerdo en caso de no lograrlo. Decidieron que "si no se alcanza un consenso en candidaturas, se establecerá un pacto de no agresión entre los candidatos de centro e izquierda". Los participantes consideran que el acuerdo une a la izquierda y los sectores progresistas para enfrentar los problemas del Ecuador.

Y además, ofrecieron comprometerse a apoyar al binomio de esa tendencia que logre pasar a la segunda vuelta.

Antes de la reunión de las organizaciones de esa tendencia política, el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, hizo un llamado para realizar una convocatoria que reúna a sectores de la izquierda y derecha. Anteriormente, el expresidente prófugo de la Justicia también descartó establecer una alianza con Iza.

